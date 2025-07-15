Мясник призвал не покупать мясо такого цвета. Как выбрать не жесткое и сочное?
Специалисты утверждают, что при покупке мяса в магазине одним из ключевых показателей качества является его цвет. Мясник объяснил, как оттенок продукта связан с условиями содержания животного и его обработкой перед убоем. И рассказал, мясо какого цвета "гарантирует" сочность.
Эксперт по разделке мяса и блогер Орасио Вальехос (автор популярного профиля @tecnicasdecortes) из Аргентины в своем завирусившемся видео наглядно показал разницу между тремя типами окраски мясной продукции.
“Каждый цвет указывает на разные условия перед убоем, и не все они подходят для употребления”, — сообщил специалист.
Тёмное мясо
По словам Вальехоса, продукт тёмного оттенка — наименее желательный вариант.
“Такой цвет появляется, когда животное испытывало продолжительный стресс перед убоем. Это изменяет pH мяса, делая его сухим и неспособным выделять сок при готовке”, — утверждает эксперт.
При этом такое мясо, по его словам, отличается жёсткостью и менее выраженным вкусом.
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Бледный оттенок — тревожный сигнал
Согласно рекомендациям мясника, стоит избегать и бледного мяса.
“Светлый цвет означает, что животное перенесло кратковременный, но интенсивный стресс. В результате продукт плохо удерживает влагу и становится суше при приготовлении”, — заявил Вальехос.
Розовый цвет — идеальный?
Тем временем эксперт назвал оптимальный вариант:
“Лучшими считаются куски насыщенного розового цвета. Это свидетельствует о правильном обращении с животным и нейтральном pH мяса, что гарантирует сочность после термической обработки”, — утверждает специалист.
Такой продукт, кстати, обладает не только лучшей текстурой, но и более выраженным вкусом, а также высокой питательной ценностью, считает Вальехос.
Какие ещё факторы влияют на цвет мяса?
В свою очередь специалисты Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов (Food Safety and Inspection Service, FSIS ) при Минсельхозе США, отвечающей за контроль качества мясной продукции, назвали дополнительные факторы, определяющие цвет мяса.
“Красный оттенок мясу придаёт белок миоглобин. При контакте с кислородом он преобразуется в оксимиоглобин, что даёт характерный ярко-красный цвет”, — сообщили эксперты.
Согласно данным FSIS, на цвет продукта также влияют:
- возраст животного (чем старше — тем темнее мясо);
- вид и пол;
- рацион питания;
- уровень физической активности.
“У тренированных животных мышцы темнее. Более того, разные части туши одного животного могут отличаться по цвету”, — уточнили в ведомстве.
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Цвет меняется даже при хранении
В FSIS также обратили внимание, что оттенок мяса продолжает изменяться после попадания на прилавок.
“Идеальный цвет свежего продукта (вишнево-красный для говядины; тёмно-вишнево-красный для баранины; серовато-розовый для свинины; и бледно-розовый для телятины) крайне нестабилен”, — заявили специалисты.
Специалисты пояснили, что использование плёнки, пропускающей кислород, помогает гарантировать, что разделанное мясо сохранит этот ярко-красный цвет.
“Однако воздействие освещения магазина, а также постоянный контакт миоглобина и оксимиоглобина с кислородом приводят к образованию метмиоглобина, пигмента, который окрашивает мясо в коричневато-красный цвет. Само по себе изменение цвета не означает, что продукт испорчен”, — обратили внимание в службе.
Как же выбрать сочное и нежное мясо?
Эксперты по мясным продуктам выделяют несколько ключевых критериев выбора качественного мяса. В основном это цвет, текстура и толщина.
Цветовые индикаторы свежести
|Тип мяса
|Идеальный цвет
|Тревожные признаки
|Говядина
|Ярко-красный
|Тусклый или неестественно розовый оттенок
|Свинина
|Розовато-красный
|Коричневые пятна
|Курица
|Белый
|Желтоватые участки
Текстура и толщина
- Свежее мясо должно быть упругим, без слизи на поверхности.
- Для стейков оптимальная толщина — от 2,5 см (1 дюйм).
- Тонкие куски быстрее теряют сок при готовке.
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