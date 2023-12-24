Сколько можно хранить Оливье? Это правило должны соблюдать все белорусские любители салата

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Опубликовано: 24.12.2023 12:34 , Обновлено: 24.12.2023

В Беларуси наступила пора зимних праздников. У многих белорусов Рождество 25 декабря, как и Новый год, не обходится без любимого салата. Естественно, многие готовят Оливье чуть ли не в промышленных масштабах. Съедается тоже не все. Сколько можно хранить Оливье, чтобы не получить отравление и не омрачать новогодние торжества себе и близким?

И ладно, если, если остатки салата «уйдут» на следующий день. Что, если не осилите? Очень важно, соблюдать правильный режим хранения и все равно обязательно проверить перед потреблением, стоит ли доедать вчерашний (и не дай бог - позавчерашний!) Оливье.

[info_b]Пищевое травление прокисшим салатом может привести к весьма неприятным последствиям. Тут вам и слабость, и тошнота со рвотой. Не исключены постоянные походы в туалет и жидкий стул. Мало того, отправившиеся просроченным салатом могут столкнуться с повышением артериального давления, вплоть до обморочного состояния.

Если вдруг, вы не выдержали, и съели просроченный Оливье, обязательно обратитесь к врачу .[/info_b]

Эти хитрости сделают привычный салат «Оливье» еще вкуснее. Каких ошибок с картошкой, яйцами и мясом нужно избегать?

По общепринятым рекомендациям, в холодильнике Оливье должен храниться около 2-3 дней. Но есть нюанс. Нельзя в него добавлять майонез, а саму основу надо… заморозить. С соусом стоит перемешивать только перед тем, как собираетесь подавать салат на стол.

На самом деле, если не хранить салат в морозильнике, уже после неполных суток риск пищевого отравления возрастает с каждым часом. Согласно данным Роспотребнадзора, салаты из сырых и вареных овощей до заправки майонезом могут храниться 18 часов, а после заправки максимум 12. Салаты с мясом, птицей и копченостями рекомендуется съесть в промежутке 12 часов после приготовления.

А вот если вы решили в блюдо добавить варёные яйца то время жизни салата сокращается до 6 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей живут дольше всего — 36 часов.

Так что запомните общее правило для всех салатов - добавлять в них майонез, лук и горчицу только перед самим потреблением. Эти продукты ускоряют развитие бактерий в еде.

Эти 6 салатов станут альтернативой «Оливье» на Новый год. Зачем заменять колбасу рыбой и чем поразит «Дракон»?

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Что должно быть в классическом Оливье?

Традиционный и “правильный” Оливье готовится очень просто и содержит минимум ингредиентов. В западных странах, кстати, его называют “русским картофельным” салатом. Вот его состав:

яйца – 4 шт,

картофель вареный - 4 средних штуки,

морковка вареная - 1 шт,

колбаса вареная “докторская” – 300-400 г,

огурцы только маринованные – 4 средних шт.

горошек зеленый консервированный мозговых сортов – 1 банка весом 200 - 250 г.

майонез – 3-4 ст. л.

Молотый черный перец,

соль по вкусу.

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Ранее Телеграф писал, что остатки Оливье можно превратить в новое блюдо. Поэтому готовясь к праздничному застолью, нелишним будет заранее подумать и о свежем вкусном завтраке. Ведь всё гости вряд ли съедят. А что обычно остается? Салат и иногда – несколько порций курятины.

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Кстати, привычка многих белорусов хранить еду зимой на балконе тоже может привести к отравлению и порче продуктов. Впрочем, так делать всё-таки можно, но соблюдая некоторые правила. О них читайте по ссылке ниже.

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