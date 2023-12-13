Эти 6 салатов станут альтернативой "Оливье" на Новый год. Зачем заменять колбасу рыбой и чем поразит "Дракон"?

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Опубликовано: 13.12.2023 08:05 , Обновлено: 14.12.2023

Новый год – время для новых традиций и экспериментов. Возможно, стоит уже заменить традиционный салат «Оливье» чем-то оригинальным и более полезным? Рассказываем, как это сделать.

3 причины для замены

Конечно же, никто не против этого салата в принципе, в том числе и на новогоднем столе. Но в то же время есть как минимум 3 причины, чтобы все-таки попробовать что-то новое.

Новогодний стол обычно уже перегружен разнообразными блюдами, поэтому замена салата «Оливье» на более легкий вариант поможет сбалансировать меню и добавить в него больше овощей и свежих ингредиентов. При условии, что вы выберете именно такой рецепт. Замена салата «Оливье» на Новый год – это отличный способ удивить и порадовать гостей. Вы можете приготовить необычный и оригинальный салат, который станет настоящим хитом вечера и запомнится надолго. Этот салат в некоторых семьях уже давно перешел из разряда праздничных в повседневные. Да и готовится он из обычных продуктов. Поэтому стоит поэкспериментировать и создать что-то более оригинальное.

«Оливье», но другой

Но если вы все же не представляете свой праздник именно без «Оливье», попробуйте использовать нетрадиционный способ его приготовления, заменив ингредиенты другими. Где-то даже получится снизить калорийность, ведь в 100 г традиционного «Оливье» содержится 172,1 ккал.

Например, если вы – любитель рыбы (а это, кроме всего прочего, источник белка), то замените ею колбасу. Этот рецепт «потянет» на 113,1 ккал.

«Оливье» с красной рыбой

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба – 250 г;

картофель средний – 3 шт.;

яйцо куриное – 3 шт.;

огурцы (свежие или соленые, или смесь) – 3 шт.;

горошек консервированный – ½ банки;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

соус на замену майонеза – 80 г.

Как приготовить

Овощи нарежьте так, как и для обычного «Оливье» – кубиками или на свое усмотрение. Красную рыбу нарежьте небольшими кусочками.

Все соедините, добавьте зеленый горошек, посолите и поперчите по вкусу. Для заправки возьмите греческий либо другой йогурт (несладкий). При желании в него можно добавить измельченный чеснок, зелень, сухую горчицу, чтобы придать остроту.

Выложите салат в прозрачный салатник либо в порционные креманки, украсьте по своему вкусу. Но не забудьте предупредить гостей, что в составе этого «Оливье» есть рыба – вдруг у кого-то на нее аллергия.

«Оливье» с яблоком

Пикантность этоу рецепту придаст яблоко. К тому же, его калорийность – всего 80 ккал.

Ингредиенты:

отварная куриная грудка без кожи – 200 г;

отварной картофель – 2 шт;

отварная морковь – 1 шт.;

яйцо куриное – 2-3 шт.;

огурцы соленые – 200 г;

зеленый горошек – 100 г;

яблоко (кисло-сладкое) – 1 шт.;

нежирная сметана или несладкий йогурт для заправки – 200 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

сок ½ лимона.

Как приготовить

Порежьте все ингредиенты небольшими кубиками. С яблока предварительно можно снять кожицу. Добавьте зеленый горошек и все тщательно перемешайте.

В нежирной сметане или несладком йогурте размешайте соль, перец, сок половины лимона. Если вы не любитель таких добавок, можно обойтись без них.

Заправьте салат и красиво оформите его перед подачей. Например, выложите на блюдо в виде елки.

«Оливье» с шампиньонами

Если вы – любитель грибов, то замените ими колбасу в салате. Правда, диетическим его не назовешь, зато оригинальность обеспечена.

Ингредиенты:

шампиньоны свежие – 250-300г;

морковь – 1 шт.;

картофель – 2-3 шт.;

лук – 1 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

огурцы маринованные – 2-3 шт.;

горошек консервированный – 5 ст.л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

майонез либо другая заправка – по вкусу.

Как приготовить

Нарежьте шампиньоны кусочками, но не очень мелко, потому что при обжарке они уменьшаться в размерах. Лук нарежьте кубиками.

Разогрейте в сковороде масло и обжарьте грибы вместе с луком до золотистого цвета. В конце жарки шампиньоны посолите и поперчите.

Огурцы нарежьте кубиками, сложите в миску, добавьте к ним остывшие грибы с луком. Добавьте остальные нарезанные овощи, выложите туда консервированный горошек.

Хорошо перемешайте, при необходимости еще раз посолите и поперчите. Заправьте по своему вкусу.

Замените майонез в салатах этим простым и вкусным соусом. Как приготовить за 2 минуты?

Альтернативные салаты

Вы все же решили открыться чему-то новому в Новый год и отказаться от «Оливье»? Предлагаем несколько рецептов оригинальных салатов. Возможно, некоторые из них станут вашими любимыми, и не только новогодними.

Салат «Мандарин»

Самое интересное, что мандаринов-то в нем и нет! Зато какая оригинальность подачи!

Ингредиенты:

отварное куриное филе – 1 шт.;

очищенные грецкие орехи – 60 г;

твердый сыр – 60 г;

майонез (либо другая заправка) – 3 ст.л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

гвоздика – по числу «мандаринов».

Как приготовить

Отварную морковь натрите отдельно на мелкой терке. Перемешайте с 1,5 ст.л. майонеза, посолите. Можно добавить пару измельченных зубчиков чеснока.

Готовое куриное филе вместе с грецкими орехами измельчите в блендере до мелкой крошки. Переложите смесь в другую миску, добавьте остальной майонез либо заправку, соль, перец. Все хорошо перемешайте. Сыр нарежьте маленькими кубиками – примерно 1х1 см.

Сформируйте из курино-ореховой массы лепешку, внутрь положите немного сыру. Скатайте небольшой шарик – по размеру мандарина. Обваляйте его в моркови, придайте нужную форму.

Перед подачей на стол воткните в каждый «мандарин» сухую гвоздику, чтобы придать сходство с настоящим фруктом.

Салат с хурмой и моцареллой

Если на новогоднем столе не хватает чего-то легкого, приготовьте именно этот салат. Особенно он понравится женщинам.

Ингредиенты:

хурма – 3 шт.;

сыр моцарелла – 300 г.;

руккола (или салат) – 200 г;

орехи – ½ стакана;

тыквенные семечки – ½ стакана;

гранатовый сок – ¼ стакана;

бальзамический уксус – 1/4 стакана;

оливковое масло – 1/3 стакана;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Как приготовить

Нарежьте хурму и моцареллу небольшими кусочками (моцареллу можно оставить в шариках), измельчите любым доступным способом орехи и семена тыквы. Рукколу или листья салата порвите руками на кусочки. Хорошенько все перемешайте.

Приготовьте соус в отдельной посуде. Для этого смешайте бальзамический уксус с оливковым маслом и гранатовым соком, добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте салат. Переложите его в салатницу либо в прозрачные порционные емкости.

Салат «Дракон» с курицей, яблоком, кукурузой и киви

Отдавая данность китайскому календарю, приготовьте этот салат с оригинальным оформлением. Так вы и Дракона задобрите, и гостей удивите, и сами останетесь довольны.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

консервированная кукуруза – 200 г;

яйца куриные – 4 шт.;

киви – 300 г;

лук-порей – 120 г;

огурец – 100 г;

листья салата (или пекинской капусты) – 2 шт.;

майонез – 200 г;

масло растительное – 15 мл;

соевый соус – 15 мл;

маслины без косточек – 2 шт.;

сладкий перец – 5 г;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Как приготовить

Отварное куриное филе нарежьте тонкой соломкой. Разогрейте в сковороде подсолнечное масло, выложите туда куриное филе, добавьте соевый соус и обжарьте, помешивая, 8-10 минут. Переложите в салатник и остудите.

Отрежьте 2 кружочка от белка яиц и отложите в сторону – они пойдут на украшение. Яйца нарежьте кубиками и добавьте к куриному филе. Выложите туда же консервированную кукурузу. Белую часть лука-порея нарежьте полукольцами, добавьте в салатник (можно взять обычную луковицу). Предварительно очищенное от кожуры яблоко нарежьте кубиками и выложите к остальным ингредиентам.

Все тщательно перемешайте, посолите и поперчите, заправьте майонезом.

Отдельно приготовьте «элементы» дракона. Глаза сделайте из кружочков белка яиц с черными маслинами внутри. Из огурца вырежьте несколько треугольников-шипов (для хребта) и ушки.

Маслины нарежьте тонкими полосками – для когтей. Из сладкого перца вырежьте рот. Из листьев салата сделайте крылья.

Очистите от кожуры киви и нарежьте тонкими полукружьями.

А теперь соберите дракона. На плоское блюдо выложите массу салата в форме дракона – полукругом, сформировав голову и хвост. Выложите на всю поверхность киви немного внахлест – это будет чешуя. Добавьте глаза, уши, крылья, шипы, когти и рот.

Ранее Телеграф писал, что салат “Оливье” — одно из самых популярных блюд, которое часто оказывается гостем новогоднего стола (но не только). Существует множество способов его приготовления, каждый из которых достоин внимания. Но есть универсальные и простые советы, которые могут довести обычный “Оливье” до идеала. Важно только соблюдать несколько правил.

Эти хитрости сделают привычный салат «Оливье» еще вкуснее. Каких ошибок с картошкой, яйцами и мясом нужно избегать?