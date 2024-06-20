Как приготовить яйцо пашот, как в ресторане? С этим способом вам не понадобятся формочки и пакеты

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Опубликовано: 20.06.2024 15:29 , Обновлено: 20.06.2024

Яйцо по-французски, более известное как яйцо пашот, уже достаточно плотно вошло в будничное меню многих белорусов. Приготовленное таким образом яйцо не только красиво на вид, но сохраняет множество полезных свойств. Однако сделать его хорошо удаётся не всем. Часто яйцо расползается на клочки либо некрасиво сворачивается. Как приготовить яйцо пашот, как в ресторане? Воспользуйтесь этим лайфхаком, и оно получится максимально привлекательной формы.

В Сети блуждает множество способов приготовления яйца пашот. Некоторые используют для этого специальные формочки, пакеты либо стаканы, смазанные маслом. Однако приготовить идеальное яйцо пашот возможно и без всех этих приспособлений. Стоит лишь прибегнуть к небольшой хитрости.

Как приготовить идеальное яйцо пашот?

Приготовление:

Подогрейте воду в кастрюле до состояния “белого ключа”. Это когда она вот-вот должна закипеть и образует пузырьки на стенках кастрюли. Для того, чтобы яйцо не растеклось во время варки и не образовало “лохмотья” следует аккуратно разбить его в сито. Это позволит стечь лишней жидкости. Размешайте воду, чтобы образовалась воронка, и влейте в её центр яйцо. Варите яйцо в слабо кипящей (а можно и не в кипящей) воде 1-2 минуты до готовности. Следите, чтобы желток не переварился и оставался жидким. Готовое яйцо пашот достаньте шумовкой.

Соблюдая данные правила, вы приготовите красивое и аккуратное яйцо пашот, как в ресторане. Подавайте его с любимым гарниром либо хлебом.

Приятного аппетита!

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