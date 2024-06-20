Зачем жарить вареные яйца? В TikTok показали китайский рецепт, который разделил пользователей

🎥 Видео

Опубликовано: 20.06.2024 10:49 , Обновлено: 20.06.2024

Один из блогеров в TikTok опубликовал рецепт варено-жареных яиц, которые готовят в Китае. Видеоролик собрал свыше 3 миллионов просмотров и комментарии пользователей, которые рассказали о вкусе этого блюда.

Судя по тому, что показано в видео для приготовления варено-жареных яиц потребуются следующие ингредиенты:

вареные яйца,

несколько зубчиков чеснока,

растительное масло,

кетчуп,

соевый соус,

кунжут.

Вареные яйца сперва следует обжарить на масле, после чего добавить зубчики чеснока и поджарить ещё некоторое время. Потом добавьте кетчуп и соевый соус. Поджарьте яйца в этой смеси до образования золотистого цвета. В конце блюдо посыпают семечками кунжута и поджаривают ещё некоторое мгновение. На протяжении всей готовки яйца и соус следует помешивать, чтобы избежать пригорания.

Пользователи соцсети оставили почти тысячу комментариев под необычным рецептом. Многие интересовались, действительно ли вкусны яйца, приготовленные таким образом.

“Кто пробовал? Вкусно?”, - поинтересовался один из пользователей, на что ему ответили:

“Очень вкусно. Так не только китайцы, но и вьетнамцы готовят. Масла поменьше. Обалденный вкус”,

“Да, можно пополам яйца разрезать и жарить. И масла поменьше”,

“Мне понравилось, при том что вареные яйца ненавижу просто, а так даже вкусно”,

“Я тоже жарю вареные яйца. У индусов видела, обалденные на вкус”.

Но нашлись и те, кто не оценил блюдо.

“Что попало! Раз купилась и пожарила, но не зашло. А вот маринованные в соевом соусе - ничего”, - поделилась своим опытом одна из пользовательниц соцсети.

У некоторых комментаторов вызвало опасение количество масла в рецепте, а кто-то и вовсе посчитал такую поджаренную смесь вредной для здоровья.

“Печень будет в шоке”, - написал один из комментаторов под видео.

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