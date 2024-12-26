Сколько мандаринов можно съедать в день? Вот какое количество эквивалентно "стакану газировки"

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Опубликовано: 26.12.2024 09:47 , Обновлено: 26.12.2024

Сочные и ароматные мандарины — то, без чего невозможно представить новогодние праздники. Количество этого вида фрукта, который человек может употребить в день, нередко переходит все границы, вот только где они находятся, знают немногие. Сколько мандаринов можно съесть в день и чем чревато их переедание?

Мандарины — полезный и сладкий цитрус, который всегда приятно съесть. Настолько приятно, что иногда трудно остановиться и не съесть целый килограмм. Однако, как и в случае со многими другими продуктами, переедание мандаринов не принесёт пользы здоровью.

Чем полезны мандарины?

Мандарины обладают множеством полезных свойств для здоровья. Их богатый состав включает витамин C , который способствует укреплению иммунной системы, защищая организм от простуд и вирусов.

Кроме того, мандарины содержат антиоксиданты , которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, замедляя процессы старения клеток и снижая риск развития хронических заболеваний.

Эти фрукты богаты клетчаткой , которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, способствуя нормализации обмена веществ и предотвращая запоры.

Наличие фолиевой кислоты в их составе способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, а калий помогает регулировать уровень артериального давления.

А ещё они низкокалорийны и долго поддерживают чувство сытости, что может сделать их отличной добавкой к рациону для тех, кто следит за фигурой.

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Сколько можно съедать мандаринов в день?

Украинский врач Юрий Хаборец, активно ведущий блог в Instagram, рассказал о последствиях, которые могут ожидать тех, кто злоупотребляет поеданием мандаринов. По его словам, допустимая норма фрукта в день составляет 300 граммов. Похожую цифру приводит и Немецкое общество питания (DGE), которое рекомендует съедать две порции (250–300 г) в день.

Учитывая, что средний мандарин весит около 80 г, можно говорить о трёх-пяти мандаринах/клементинах в день. В этом случае фрукт принесёт пользу, снабдив организм клетчаткой, витаминами и флавоноидами.

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Какие побочные эффекты есть у мандаринов?

Мандарины не содержат большого количества калорий. На 100 грамм приходится около 50 ккал. Однако, если вы съест 300 грамм мандаринов, то количество калорий будет аналогично тому, если бы вы выпили стакан сладкой газировки, поскольку в фруктах содержится сахар.

[info_b]В одном среднем мандарине содержится 8 граммов сахара. 5 съеденных мандаринов по его количеству будут сопоставимы с стаканом газировки, в котором обычно содержится около 35 граммов сахара. Это, к слову, эквивалентно 6 чайным ложкам.[/info_b]

Поэтому количество мандаринов, которое вы едите каждый день, должно быть меньше, чем количество яблок, груш или киви, особенно если вы страдаете от избыточного веса или диабета.

Также стоит помнить, что цитрусовые — богатый источник салициловой кислоты, которая обладает расширяющим капилляры действием и может стать причиной аллергической реакции. Попадая на слизистую желудка, кислота может вызывать его раздражение, что в свою очередь чревато появлением высыпаний на коже и проблемами с желудком.

По словам эксперта, постоянное употребление большого количества мандаринов может вызвать гастрит из-за повышенной кислотности. Кроме того, большое содержание витамина С будет активно выводиться почками, что может привести к образованию камней.

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