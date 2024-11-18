Многие белорусы неправильно едят киви? Ученые рассказали, как получить в 13 раз больше витаминов

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Опубликовано: 18.11.2024 11:05 , Обновлено: 18.11.2024

Сочный киви — очень популярный фрукт на столах белорусов в осенне-зимний сезон. Чаще всего его просто вычерпывают ложкой или очищают и режут кружочками, но оказывается, есть способ извлечь из него намного больше витаминов. Учёные рассказали, как есть киви так, чтобы он принёс в 13 раз больше пользы.

До выведения крупных и вкусных сортов новозеландскими селекционерами киви называли китайским крыжовником за приближенные к этой ягоде вкусовые качества. Сегодня коричневые и пушистые плоды с блестящей полупрозрачной мякотью, усеянной маленькими черными семенами, пробовал каждый белорус. В чём же его польза и как извлечь из плода максимум витаминов?

В чём польза киви?

Киви — настоящая сокровищница витамина С , известного также как аскорбиновая кислота. Он отвечает за рост и восстановление тканей организма, а также за поддержку иммунной системы. Эти свойства помогают организму бороться с воздействием свободных радикалов и снижают окислительный стресс.\

[info_b]В 100 граммах мякоти киви (или в одном крупном плоде) содержится больше дневной норма витамина С — около 93 миллиграммов.[/info_b]

Также киви содержит витамин К , который регулирует свертываемость крови, обмен веществ и уровень кальция в крови. Проведённые ещё в 2000 году исследования показали, что этот фрукт также может значительно уменьшить симптомы бронхиальной астмы за счет улучшения функции легких и уменьшения респираторных заболеваний. Фрукт был признан особенно полезным для детей, страдающих астмой.

Кроме того, киви — богатый источник клетчатки , которая поддерживает пищеварение и устраняет запоры, улучшая работу как кишечника, так и желудка.

В 2014 году учёные выявили, что этот фрукт может снизить высокое кровяное давление, предотвратить сердечные приступы и инсульты. А исследование 2013 года показало, что его регулярное употребление также может уменьшить повреждение ДНК.

Кроме того, киви является источником витамина Е , который поддерживает иммунную систему, и фолиевой кислоты, которая помогает создавать здоровые эритроциты и предотвращает врожденные дефекты у плода.

Этот фрукт также помогает регулировать уровень сахара в крови, увлажняет и укрепляет кожу, а также может предотвратить дегенерацию жёлтого пятна сетчатки глаза и улучшить зрение.

Таким образом, употребление киви может принести значительную пользу организму. Однако стоит соблюдать умеренность при его употреблении. Переедание киви может вызвать тошноту, рвоту и диарею.

[info_b]Взрослым без вреда для самочувствия разрешено съедать 2-3 средних по размеру плодов киви, детям до 12 лет разрешен один киви в сутки.[/info_b]

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Как есть киви, чтобы он был полезнее?

На самом деле употребление киви с кожицей может принести намного больше пользы, чем без неё.

В исследовании, проведённом в 2018 году, учёные основательно изучили свойства фрукта и выяснили, что его пушистая кожура содержит в 10-13 раз больше питательных веществ и витаминов, чем мякоть.

Так, употребление кожуры киви может увеличить содержание клетчатки на 50%, повысить уровень фолиевой кислоты на 32% и концентрацию витамина Е на 34% по сравнению с употреблением в пищу только мякоти.

Однако перед употреблением фрукта следует тщательно вымыть его кожуру.

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