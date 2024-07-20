"25 литров за 2 часа" - Белорусские грибники поделились фото с урожаями из леса. А боровики пошли?

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Опубликовано: 20.07.2024 14:55 , Обновлено: 20.07.2024

После июньского грибного ажиотажа в Беларусь пришла устойчивая засуха, которая буквально испепелила грибницы. После обильных дождей "тихие охотники" замерли в трепетном ожидании появления грибов. Однако долгие недели собрать чего-то, кроме лисичек, никак не удавалось. Как изменилась ситуация за последнюю неделю? Посмотрели, чем хвастаются грибники в социальных сетях.

В главном паблике грибников Беларуси в ВК фотоотчёты с урожаями из леса публикуются ежедневно.

В начале июля найти в лесу что-то кроме лисичек долго не удавалось. Многочасовые походы часто заканчивались только полными лукошками этих грибов.

Подосиновики, подберёзовики и самые желанные белые грибы встречались редко и зачастую маленького размера, что свидетельствовало о том, что грибницам нужно больше времени для восстановления.

Сейчас грибники по-прежнему собирают много лисичек, которыми продолжают хвастаться. Некоторые начали находить даже отдельные экземпляры чёрных лисичек, активный рост которых обычно приходится на август-сентябрь.

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Урожай жёлтых лисичек под Мозырем и первые экземпляры чёрной лисички под Минском. Фото: Владимира Кашевича и Антошки Прищчица из паблика "Грибные войска Беларуси"

“Мозырский район. Первый выезд после аномальной жары и последующего урагана. Кроме лисичек ничего нет, но лисичек очень много”, - написал один из белорусов в паблике об обстановке в лесу под Мозырем на 20 июля.

Фото урожая Михаила Лётова под Борисовом.

“25 литров в два ножа за два часа”, - коротко резюмировал ещё один грибник из-под Борисова.

Однако многие “тихие охотники” отметили расширившееся разнообразия грибов, которые сейчас можно найти в лесу.

Фото урожаев Юлии Василевской в паблике "Грибные войска Беларуси"

“Всё больше подосиновиков и лисичек. Погода становится комфортнее и лес достаточно влажный. Ждём настоящей грибной волны”, - рассказала о своих находках грибник из Минской области.

Видео с собранным урожаем 19 июля с Telegraf.news поделился и профессиональный грибник Александр Горбацевич.

По его словам, в последнее время он собирает лисички всё меньше и сосредоточился на поиске белых грибов. Самые красивые находки грибник, блогер и айтишник практически ежедневно публикует на своей страничке в Instagram.

Также отметила появление белых грибов и подосиновиков, но пока “в ограниченных количествах” и белорусская писательница Наталья Батракова. Она также активно ведёт блог “ГрибКино” на YouTube и делится своими находками в Instagram.

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