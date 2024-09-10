Сделайте из помидоров варенье - и не пожалеете. Сколько сахара добавить на 1 кг овощей?

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Опубликовано: 10.09.2024 14:07 , Обновлено: 15.11.2024

Варенье в первую очередь ассоциируется с фруктами и ягодами. Кто-то кладет в банки клубнику, кто-то малину, да и от любителей слив тоже нет отбоя. Но считанные единицы используют для приготовления джемов сочные, вкусные помидоры. В сочетании с правильными добавками они превращаются в восхитительный конфитюр, который внесет разнообразие в ваш ежедневный рацион.

Осенью стоит позаботиться о том, чтобы в вашей кладовой не было недостатка в домашних консервах. Согретые солнцем помидоры прекрасно подходят не только для кетчупа или сока, но и для приготовления сладкого варенья.

[info_b]К слову, с точки зрения ботаники, помидор является ягодой. Все из-за сочной мякоти и множества семян. Однако, в кулинарии томаты принято причислять к овощной культуре. [/info_b]

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Рецепт консервирования помидоров

В этом году у многих белорусов помидоры плодоносят просто замечательно, и кусты радуют хорошими крупными экземплярами. Цены на местных прилавках тоже заманчивы, так что не воспользоваться окончанием сезона вкусных томатов - просто стыдно. Хотя они доступны круглый год, несомненно, именно сейчас они наиболее вкусны.

Воспоминания о теплых летних днях и аромате помидоров, греющихся на солнце, можно сохранить в домашних консервах. Из помидоров с огорода можно сделать вкусный и полезный сок, простое пюре с чесноком, положить в банку и засолить или замариновать. Среди рецептов консервирования помидоров вы найдете множество различных вариаций и идей.

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Томатный джем с чили

Одно из последних открытий - простой рецепт томатного джема с чили. Это настоящий взрыв вкусов - одновременно сладкий, острый и умопомрачительный. Он идеально подходит в качестве дополнения к сырной тарелке, намазки для бутербродов, соуса к овощам, соуса к гамбургерам или мясу.

Ингредиенты:

1 килограмм спелых помидоров (предпочтительно мясистых сортов);

500 грамм сахара;

100 мл яблочного уксуса;

1/2 чайной ложки хлопьев чили (количество регулируйте в зависимости от степени остроты);

50 мл вустерширского (вустерского) соуса.

[info_b] Вустеширский соус можно купить в белорусских магазинах. Например, баночку в 150 мл продают за 6,19 р. Однако, этот ингредиент можно заменить. Подойдут:

бальзамический уксус;

тертые кислые ягоды;

соевый соус;

паста из анчоусов (филе анчоусов необходимо растереть, густую массу развести таким же количеством воды и хорошо размешать до однородного состояния);

соус для барбекю;

соевый соус + яблочный уксус.

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Способ приготовления:

Вымойте, высушите и нарежьте помидоры небольшими кубиками. Это поможет им быстрее приготовиться и испарить лишнюю воду. Положите нарезанные кубиками помидоры в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, яблочный уксус, хлопья чили и вустерширский соус (или его замену). Тщательно перемешайте все ингредиенты. Готовьте джем на среднем огне, часто помешивая. По мере приготовления помидоры выделят свой сок, и джем начнет густеть. Продолжайте варить до консистенции густого мармелада. Переложите горячий джем в стерилизованные банки и плотно укупорьте. Поставьте банки в кастрюлю, застеленную тканью, залейте горячей водой примерно на 3/4 высоты банок. Варите на медленном огне около 15 минут. Затем осторожно выньте банки и отложите в сторону, чтобы они остыли. После полного остывания храните банки в прохладном и темном месте. Наслаждайтесь!

Ранее Telegraf.news писал, как легко приготовить томатный сок на зиму. Это не только вкусный напиток, но и отличный способ сохранить летний вкус и пищевую ценность помидоров в холодное время года. Приготовление в домашних условиях (да еще и без соковыжималки) позволяет насладиться его насыщенным натуральным вкусом без дополнительных консервантов и искусственных добавок, которые часто встречаются в магазинной продукции. Записывайте рецепты, которые мало кого оставят равнодушными.

Как легко приготовить томатный сок на зиму? Эти специи усилят его вкус, придадут глубину и невероятный аромат