Как легко приготовить томатный сок на зиму? Эти специи усилят его вкус, придадут глубину и невероятный аромат

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Опубликовано: 29.08.2024 10:07 , Обновлено: 29.08.2024

Томатный сок на зиму – это не только вкусный напиток, но и отличный способ сохранить летний вкус и пищевую ценность помидоров в холодное время года. Приготовление в домашних условиях (да еще и без соковыжималки) позволяет насладиться его насыщенным натуральным вкусом без дополнительных консервантов и искусственных добавок, которые часто встречаются в магазинной продукции. Записывайте рецепты, которые мало кого оставят равнодушными.

Томатный сок впервые приготовили повара в 1970-х годах. Сначала в США, а затем во Франции, где быстро началось его массовое производство.

Сок из помидоров — очень ценный источник витаминов и минералов. Но большое значение имеет и его низкая калорийность. Пищевая ценность 100 г томатного сока составляет всего 14-17 ккал.

К слову, напиток можно использовать как основу для супов, соусов или коктейлей.

Как же сделать вкуснейший сок из помидоров без соковыжималки? Ниже вы найдете рецепт по душе - от самого простого до более затейливого, а также советы по приготовлению.

Какие помидоры подойдут на сок?

Секрет приготовления вкусного томатного сока заключается в выборе правильных помидоров. Не забывайте выбирать только спелые и сочные красные плоды. И главное — без признаков порчи.

Лучше всего для сока подойдут крупные или среднего размера, сочные помидоры с тонкой кожицей и ярким вкусом.

Например:

Азорский красный.

Алтайский шедевр.

Бычье сердце розовое.

Абаканский розовый.

Парниковое Чудо F1.

Сумоист F1.

Медвежья лапа.

Фламинго F1.

Новичок.

Корнеевский Розовый.

Победа F1.

Розовый Фламинго.

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Базовый рецепт томатного сока

Ингредиенты:

помидоры (ок. 3 кг);

соль.

Способ приготовления

Тщательно промойте овощи под проточной водой, удаляя все загрязнения. Нарежьте помидоры на мелкие кусочки - так они легче готовятся и выделяют сок.

Поместите нарезанные помидоры в большую кастрюлю. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, около 15-20 минут. Помидоры должны размягчиться и пустить сок.

Пропустите помидоры через крупное сито, чтобы отделить сок от кожицы и семян.

[info_b]Кожуру и семена выбросьте или используйте для компоста.[/info_b]

Добавьте соль по вкусу (около 1 чайной ложки на литр сока). Соль не только улучшает вкус, но и служит естественным консервантом. Добавляйте соль постепенно, пробуя сок на вкус, чтобы не пересолить.

Перелейте процеженный сок в чистую кастрюлю. Доведите до кипения, периодически помешивая. Кипятите 2-3 минуты, чтобы сок стал стерильным.

Подготовьте чистые банки, ошпарив их кипятком или поместив в духовку. Осторожно разлейте горячий сок по банкам, оставляя около 1 см свободного пространства от верха.

Сразу после наполнения укупорьте банки стерильными завинчивающимися крышками. Переверните банки вверх дном на 5 минут - это поможет создать вакуум и герметичность.

Поставьте банки обратно на дно и дайте им полностью остыть. Убедитесь, что крышки плотно закрыты (центр должен быть вогнутым).

Храните банки с соком в кладовке или другом прохладном темном месте. Правильно приготовленный сок должен оставаться свежим в течение нескольких месяцев.

А вот рецепт томатного сока от Youtube-блогера Кристины Оловянниковой, за готовкой которой следят 2,47 млн подписчиков.

Какие специи можно добавлять в томатный сок?

В напиток из помидоров можно добавлять различные специи, чтобы обогатить его вкус. Вот список популярных дополнений:

Базилик – свежий или сушеный, придает характерный аромат.

Орегано – хорошо сочетается с томатами, придает средиземноморский характер.

Тимьян – нежный, травяной акцент.

Розмарин – интенсивный, ароматный вкус.

Чеснок – свежий или измельченный, усиливает вкус.

Лук — свежий или измельченный, придает глубину.

Черный перец – слегка пряная нота.

Сладкий перец – придает мягкую сладость и цвет.

Острый перец – для любителей пикантных акцентов.

Сельдерей – придает характерный аромат.

Любисток – придает отчетливый овощной вкус.

Тмин – интересная, слегка пикантная добавка.

Мускатный орех – щепотка для аромата.

Душистый перец – придает глубину вкусу.

Не забывайте добавлять специи в умеренных количествах , чтобы не перебить естественный вкус помидоров.

Простой рецепт сока из помидоров с черным перцем

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

1 и 1/2 л воды;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка перца.

Приготовление

Ошпарьте помидоры кипятком и очистите от кожицы. Удалите семена и разрежьте на восемь частей.

Положите помидоры в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте сахар и приправьте солью и перцем. Уменьшите огонь и варите около 40 минут.

Взбейте помидоры блендером и процедите через сито.

Разлейте в бутылки или банки. Храните в холодильнике.

Чтобы сохранить напиток на зиму, пастеризуйте бутылки или банки в течение 10 минут. Дайте остыть и храните в сухом и темном месте.

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Рецепт томатного сока на зиму с базиликом

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

пучок свежего базилика;

1 чайная ложка чесночной соли;

2 столовые ложки обычной соли.

Способ приготовления:

Помидоры вымойте, ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Разрежьте на более мелкие кусочки и поместите в кастрюлю.

Доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте соль и снова доведите до кипения.

Через 30 минут добавьте весь пучок свежего базилика и варите еще 5 минут (не дольше, иначе базилик потеряет цвет).

Протрите томатный сок через сито и наполните горячие банки. Пастеризуйте около 10 минут.

Зимний томатный сок с базиликом идеально подойдет для супа в итальянском стиле.

Чем полезен домашний томатный сок?

Томатный сок - это не только вкусный напиток. Это еще и полезный продукт, обеспечивающий организм множеством питательных веществ и полезных свойств. Его стоит пить, так как он не только обеспечивает необходимый уровень витаминов и минералов, но и значительно улучшает самочувствие. Каковы основные свойства томатного сока?

Источник витаминов - А, С и К - повышает иммунитет организма, защищает зрение, укрепляет зубы и кости. Источник витамина B6 - этот витамин снижает уровень гомоцистеина, который отвечает за повреждение артерий. Источник минералов, таких как железо, фосфор, магний - очень полезны для функционирования всего организма. Высокое содержание клетчатки - клетчатка повышает уровень так называемого «хорошего» холестерина. Высокое содержание ниацина - приводит к снижению уровня «плохого» холестерина. Разрушение свободных радикалов - регулярное употребление томатного сока уничтожает эти вредные для организма молекулы. Повышение иммунитета - благодаря содержанию витаминов томатный сок защищает организм от инфекций и простуд. Высокое содержание калия - калий противодействует отекам, гипертонии и нерегулярному сердцебиению. Поддерживает работу пищеварительного тракта - в основном предотвращает запоры. Источник ликопина - этот ингредиент помогает предотвратить рак, стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Содержание антиоксидантов - они отвечают за замедление процесса старения кожи.

Благодаря этим замечательным свойствам томатный сок является самым популярным и одним из самых полезных овощных соков. Мало кто знает, что концентрация всех питательных веществ в томатном соке в три раза выше, чем в свежих помидорах.

Стоит отметить, что домашние соки полезнее магазинных. В них нет ничего, кроме натуральных компонентов.

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