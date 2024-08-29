Как легко приготовить томатный сок на зиму? Эти специи усилят его вкус, придадут глубину и невероятный аромат
Томатный сок на зиму – это не только вкусный напиток, но и отличный способ сохранить летний вкус и пищевую ценность помидоров в холодное время года. Приготовление в домашних условиях (да еще и без соковыжималки) позволяет насладиться его насыщенным натуральным вкусом без дополнительных консервантов и искусственных добавок, которые часто встречаются в магазинной продукции. Записывайте рецепты, которые мало кого оставят равнодушными.
Томатный сок впервые приготовили повара в 1970-х годах. Сначала в США, а затем во Франции, где быстро началось его массовое производство.
Сок из помидоров — очень ценный источник витаминов и минералов. Но большое значение имеет и его низкая калорийность. Пищевая ценность 100 г томатного сока составляет всего 14-17 ккал.
К слову, напиток можно использовать как основу для супов, соусов или коктейлей.
Как же сделать вкуснейший сок из помидоров без соковыжималки? Ниже вы найдете рецепт по душе - от самого простого до более затейливого, а также советы по приготовлению.
Какие помидоры подойдут на сок?
Секрет приготовления вкусного томатного сока заключается в выборе правильных помидоров. Не забывайте выбирать только спелые и сочные красные плоды. И главное — без признаков порчи.
Лучше всего для сока подойдут крупные или среднего размера, сочные помидоры с тонкой кожицей и ярким вкусом.
Например:
- Азорский красный.
- Алтайский шедевр.
- Бычье сердце розовое.
- Абаканский розовый.
- Парниковое Чудо F1.
- Сумоист F1.
- Медвежья лапа.
- Фламинго F1.
- Новичок.
- Корнеевский Розовый.
- Победа F1.
- Розовый Фламинго.
Эти помидоры на завтрак вкуснее омлета. Как приготовить томатные лукошки с яйцом?
Базовый рецепт томатного сока
Ингредиенты:
- помидоры (ок. 3 кг);
- соль.
Способ приготовления
Тщательно промойте овощи под проточной водой, удаляя все загрязнения. Нарежьте помидоры на мелкие кусочки - так они легче готовятся и выделяют сок.
Поместите нарезанные помидоры в большую кастрюлю. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, около 15-20 минут. Помидоры должны размягчиться и пустить сок.
Пропустите помидоры через крупное сито, чтобы отделить сок от кожицы и семян.
[info_b]Кожуру и семена выбросьте или используйте для компоста.[/info_b]
Добавьте соль по вкусу (около 1 чайной ложки на литр сока). Соль не только улучшает вкус, но и служит естественным консервантом. Добавляйте соль постепенно, пробуя сок на вкус, чтобы не пересолить.
Перелейте процеженный сок в чистую кастрюлю. Доведите до кипения, периодически помешивая. Кипятите 2-3 минуты, чтобы сок стал стерильным.
Подготовьте чистые банки, ошпарив их кипятком или поместив в духовку. Осторожно разлейте горячий сок по банкам, оставляя около 1 см свободного пространства от верха.
Сразу после наполнения укупорьте банки стерильными завинчивающимися крышками. Переверните банки вверх дном на 5 минут - это поможет создать вакуум и герметичность.
Поставьте банки обратно на дно и дайте им полностью остыть. Убедитесь, что крышки плотно закрыты (центр должен быть вогнутым).
Храните банки с соком в кладовке или другом прохладном темном месте. Правильно приготовленный сок должен оставаться свежим в течение нескольких месяцев.
А вот рецепт томатного сока от Youtube-блогера Кристины Оловянниковой, за готовкой которой следят 2,47 млн подписчиков.
Какие специи можно добавлять в томатный сок?
В напиток из помидоров можно добавлять различные специи, чтобы обогатить его вкус. Вот список популярных дополнений:
- Базилик – свежий или сушеный, придает характерный аромат.
- Орегано – хорошо сочетается с томатами, придает средиземноморский характер.
- Тимьян – нежный, травяной акцент.
- Розмарин – интенсивный, ароматный вкус.
- Чеснок – свежий или измельченный, усиливает вкус.
- Лук — свежий или измельченный, придает глубину.
- Черный перец – слегка пряная нота.
- Сладкий перец – придает мягкую сладость и цвет.
- Острый перец – для любителей пикантных акцентов.
- Сельдерей – придает характерный аромат.
- Любисток – придает отчетливый овощной вкус.
- Тмин – интересная, слегка пикантная добавка.
- Мускатный орех – щепотка для аромата.
- Душистый перец – придает глубину вкусу.
Не забывайте добавлять специи в умеренных количествах , чтобы не перебить естественный вкус помидоров.
Простой рецепт сока из помидоров с черным перцем
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- 1 и 1/2 л воды;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка перца.
Приготовление
Ошпарьте помидоры кипятком и очистите от кожицы. Удалите семена и разрежьте на восемь частей.
Положите помидоры в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте сахар и приправьте солью и перцем. Уменьшите огонь и варите около 40 минут.
Взбейте помидоры блендером и процедите через сито.
Разлейте в бутылки или банки. Храните в холодильнике.
Чтобы сохранить напиток на зиму, пастеризуйте бутылки или банки в течение 10 минут. Дайте остыть и храните в сухом и темном месте.
Зачем добавлять бархатцы при мариновании помидоров? Эта закатка на зиму стала хитом в TikTok
Рецепт томатного сока на зиму с базиликом
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- пучок свежего базилика;
- 1 чайная ложка чесночной соли;
- 2 столовые ложки обычной соли.
Способ приготовления:
Помидоры вымойте, ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Разрежьте на более мелкие кусочки и поместите в кастрюлю.
Доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте соль и снова доведите до кипения.
Через 30 минут добавьте весь пучок свежего базилика и варите еще 5 минут (не дольше, иначе базилик потеряет цвет).
Протрите томатный сок через сито и наполните горячие банки. Пастеризуйте около 10 минут.
Зимний томатный сок с базиликом идеально подойдет для супа в итальянском стиле.
Чем полезен домашний томатный сок?
Томатный сок - это не только вкусный напиток. Это еще и полезный продукт, обеспечивающий организм множеством питательных веществ и полезных свойств. Его стоит пить, так как он не только обеспечивает необходимый уровень витаминов и минералов, но и значительно улучшает самочувствие. Каковы основные свойства томатного сока?
- Источник витаминов - А, С и К - повышает иммунитет организма, защищает зрение, укрепляет зубы и кости.
- Источник витамина B6 - этот витамин снижает уровень гомоцистеина, который отвечает за повреждение артерий.
- Источник минералов, таких как железо, фосфор, магний - очень полезны для функционирования всего организма.
- Высокое содержание клетчатки - клетчатка повышает уровень так называемого «хорошего» холестерина.
- Высокое содержание ниацина - приводит к снижению уровня «плохого» холестерина.
- Разрушение свободных радикалов - регулярное употребление томатного сока уничтожает эти вредные для организма молекулы.
- Повышение иммунитета - благодаря содержанию витаминов томатный сок защищает организм от инфекций и простуд.
- Высокое содержание калия - калий противодействует отекам, гипертонии и нерегулярному сердцебиению.
- Поддерживает работу пищеварительного тракта - в основном предотвращает запоры.
- Источник ликопина - этот ингредиент помогает предотвратить рак, стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление.
- Содержание антиоксидантов - они отвечают за замедление процесса старения кожи.
Благодаря этим замечательным свойствам томатный сок является самым популярным и одним из самых полезных овощных соков. Мало кто знает, что концентрация всех питательных веществ в томатном соке в три раза выше, чем в свежих помидорах.
Стоит отметить, что домашние соки полезнее магазинных. В них нет ничего, кроме натуральных компонентов.
Ранее Telegraf.news публиковал рецепт необычной закатки на зиму — компот из бархатцев. Он не потребует больших усилий и множества ингредиентов и станет свежим решением в домашней консервации.
Эта закатка затмит берёзовый сок. Как сделать компот из бархатцев?