Зачем смешивать помидоры и шоколад? Эта добавка к макаронам превратит их в блюдо "из ресторана"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.08.2024 17:49 , Обновлено: 15.08.2024

Помидоры - один из самых популярных овощей, который используют для приготовления всевозможных соусов. Находясь в поиске идей идеальной добавки к гарниру с добавлением свежего помидора, не стоит ограничиваться рецептами томатной пасты либо кетчупа. Существуют удивительные сочетания, которые могут подкупить даже самых скептичных гурманов. Рассказываем, как приготовить томатный соус с персиками и шоколадом. Этот необычный соус превратит простые макароны в по-настоящему изумительное блюдо.

Если вы ищете вдохновение для создания оригинального, ароматного и летнего соуса, вы можете прибегнуть к нетривиальным рецептам. Как раз таковым является соус из помидоров, персиков и шоколада.

Сочетание персиков придаст соусу приятное сладкое звучание, а кубик шоколада идеально сгладит кислотность помидоров. Приправьте всё свежей зеленью - кориандром, петрушкой или базиликом, чтобы придать соусу приятную свежесть, и вы удивитесь тому, как быстро исчезнут макароны из вашей тарелки.

Как приготовить соус из свежих помидоров?

Ингредиенты:

3 крупных спелых помидора (лучше малиновые или бычье сердце);

2 сладких спелых персика;

квадратик тёмного шоколада (мин. 70% какао);

зубчик чеснока;

1 лук-шалот среднего размера;

пучок кинзы/петрушки/базилика;

20 г сливочного масла;

ложка оливкового масла;

соль, перец и острый перец (по желанию)

Приготовление:

Мелко нарежьте лук-шалот и чеснок, обжарьте на горячем оливковом масле до золотистого цвета. Тем временем натрите помидоры и персики. Самый простой способ — разрезать их пополам и натереть на тёрке стороной без кожицы. Тогда их не придется очищать, кожица останется в руках после натирания мякоти. Когда лук-шалот и чеснок станут золотистыми, добавьте сливочное масло, тёртые помидоры и персики. Жарьте на медленном огне, часто помешивая. Через 5 минут добавьте кубик шоколада. Можно сначала натереть на тёрке, он быстрее растает. Приправьте все солью, перцем и острым перцем и хорошо перемешайте. Держите на огне ещё минуту. Тем временем нарежьте зелень. Затем снимите соус с огня. Попробуйте и добавьте больше специй и шоколада, если считаете, что вам нужно больше сладости. Наконец, добавьте зелень и подавайте с любимыми макаронами.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кабачок — один из тех овощей, которые в летний сезон у белорусов всегда в избытке. Пожалуй, самой популярной заготовкой из этого овоща на зиму является кабачковая икра. Практически каждая хозяйка имеет свой рецепт, но мы нашли такой вариант кабачковой икры, который можно использовать вместо кетчупа для самых разных блюд. Как его приготовить?

Идеальная добавка к пицце, шашлыкам и не только. Нашли рецепт кабачковой икры, которая заменит кетчуп