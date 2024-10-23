Пользу черной рябины зря недооценивают многие белорусы. Как приготовить из нее сок и варенье за 30 минут?

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Опубликовано: 23.10.2024 09:35 , Обновлено: 23.10.2024

В октябре в садах многих белорусов ещё можно собрать чёрноплодную рябину - одну из самых недооценённых ягод с ярко выраженным иммунно укрепляющим действием. После первых заморозков ягоды черноплодки теряют терпкость, становясь более сладкими. Рассказываем, почему стоит включать её в свой рацион и как приготовить сок и джем из черноплодки.

Черноплодная рябина, известная также как арония, созревает одной из последних в саду. Тем не менее определить точные сроки ее сбора довольно сложно, так как они зависят не только от специфики местного климата, но и от цели использования ягод. Свежие плоды черноплодки имеют довольно своеобразный вкус, и их едва ли можно встретить в рационе, поскольку немногие предпочитают терпкие и вяжущие ягоды. Однако после первых заморозков плоды черноплодной рябины перестают вязать язык и становятся более сладкими.

Чем полезна черноплодная рябина?

Черноплодная рябина — это ягода, которую иногда недооценивают. Наши предки использовали её для приготовления различных напитков, таких как соки, сиропы и настойки, которые рекомендовалось употреблять осенью и в период простуд. Это неспроста, ведь черноплодка славится своим богатым составом и укрепляющими иммунные функции свойствами.

В первую очередь, черноплодная рябина богата витамином C и витаминами группы B , важными для стабильной работы нервной системы. Она также содержит множество минералов, включая калий, кальций и магний.

Витамина P , обладающего антиоксидантными свойствами, в ней содержится вдвое больше, чем в чёрной смородине, и в двадцать раз больше, чем в яблоках и апельсинах.

Еще одним преимуществом черноплодки является её высокое содержание йода , которое в четыре раза превышает уровень в землянике, крыжовнике и малине. Пектины , содержащиеся в ягодах, помогают выводить тяжелые металлы и радионуклиды, а также уничтожают патогенные микроорганизмы.

Кроме того, черноплодная рябина известна своими положительными эффектами на сердечно-сосудистую систему. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов , она способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает кровообращение. Регулярное употребление этих ягод может помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония.

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Когда лучше собирать черноплодную рябину?

Сбор плодов происходит в зависимости от климатических условий и обычно длится с августа по октябрь. Наилучших вкусовых качеств ягоды достигают в сентябре-октябре, после первых заморозков. Собранные в этот момент плоды черноплодки слаще, а терпкость уже не ощущается.

Созревшие ягоды могут висеть вплоть до выпадения снега, но может возникнуть опасение, что если оставить их на кустах слишком долго, они могут обсыпаться. Поэтому некоторые садоводы рекомендуют не ждать долго и поместить собранные плоды в морозильную камеру на 24 часа. Благодаря этому настойки, соки, варенья и джемы не будут терпкими.

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Что можно сделать из чёрноплодной рябины?

В кулинарии черноплодная рябина находит широкое применение не только в виде свежих ягод, но и в виде варенья, компотов и десертов. Ягоды можно добавлять в йогурты, каши или использовать для приготовления смузи. Их насыщенный вкус и яркий цвет добавляют эстетики и питательной ценности любому блюду.

Собранные ягоды черноплодки долго не портятся, так как в них содержатся вещества, подавляющие размножение микробов.

Для заготовки черноплодной рябины можно использовать различные методы, включая замораживание, сушку и консервирование. Правильная обработка ягод сохраняет большинство их полезных свойств.

В холодное время года, когда количество овощей и фруктов в рационе обычно снижается и организм получает меньше витаминов и минералов, заготовки из черноплодной рябины помогут восполнить их дефицит.

Сок из черноплодной рябины

Ингредиенты:

1 кг черноплодной рябины,

1 лимон.

Приготовление:

Помойте ягоды, выжмите из них сок с помощью соковыжималки или другого приспособления. Добавьте к нему свежевыжатый сок лимона. Полученный раствор перемешайте и разлейте по стерилизованным банкам или бутылкам. Пастеризуйте сок, прокипятив в течение 15 минут. Если он хорошо пастеризован, его можно хранить в прохладном помещении до нескольких месяцев.

[info_b]Так, всего на приготовление не должно уйти больше 30 минут.[/info_b]

Джем из черноплодной рябины

Ингредиенты:

1 кг черноплодной рябины,

0,5 кг сахара или эритрита,

лимонный сок (дополнительно, в зависимости от желаемой степени сладости).

Приготовление:

Промойте годы, варите их в кастрюле с толстым дном около 15-20 минут, а затем измельчите. Добавьте сахар и лимонный сок. Если варенье недостаточно густое, можно добавить немного пектина. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам.

[info_b]Таким образом, можно приготовить варенье за 30 минут.[/info_b]

Употребление свежих или сушеных плодов черной рябины, а также джемов, варенья, соков и других продуктов, приготовленных их неё обогатит рацион ценными витаминами и минералами, а также другими питательными веществами, такими как флавоноиды с высоким антиоксидантным потенциалом, что особенно актуально осенью и зимой, когда иммунитет ослаблен.

Ранее Telegraf.news писал о том, что черноплодная рябина растёт в саду многих белорусов, но из-за терпкого вкуса, который не всем по нраву, остаётся недооценённой ягодой. Однако её плоды являются настоящим кладезем полезных витаминов, которыми можно укрепить иммунитет с наступлением холодов. Рассказываем, почему черноплодку стоит включить в свой рацион и что делать, чтобы она не вязала язык.

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