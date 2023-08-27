Сок из этих "невкусных" ягод эксперты рекомендовали пить осенью всем белорусам. Как сделать напиток вкусным?

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Опубликовано: 27.08.2023 12:41 , Обновлено: 27.08.2023

Эту ягоду, которая растет, если не в каждом, то уж точно через один огород, невозможно есть просто так. Вяжущая и терпкая, быстро вызовет аскомину. Но всё-таки черноплодная рябина очень полезна. А сделать из нее вкуснейший и очень полезный при простудах сок, оказывается, очень легко.

Черноплодная рябина (Aronia melanocarpa) происходит из Северной Америки, где она росла в дикой природе. В 18 веке арония была привезена в Европу и начала выращиваться как декоративное растение. В настоящее время черноплодная рябина широко используется как лекарственное и пищевое растение благодаря своему высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов.

Польза и вред черноплодной рябины

Кстати, черноплодная рябина не имеет известных вредных свойств для организма. Однако, как и любой другой продукт, его употребление должно быть умеренным и не приводить к перееданию. Также стоит учитывать индивидуальную непереносимость продукта у некоторых людей.

Черноплодную рябину в сыром виде очень сложно съесть много. Рот "свяжет" уже после первой горсти ягод

На самом деле, черноплодная рябина полна лучшего, что может предложить природа ослабленным осенью и зимой простудами организмам белорусов. Ее темные плоды, не очень вкусные в сыром виде, становятся настоящим лакомством после переработки их должным образом (например, в сок). Он получится вкусным, и вдобавок полным антиоксидантов, минералов и полифенолов. И поверьте, они творят чудеса в нашем организме.

Вещества в ягодах черной рябины:

Полезные вещества Количество на 100 г Белки 30 г Жиры 50 г Углеводы 10 г Витамин Е 35 мг Витамин В1 0,5 мг Витамин В2 0,3 мг Витамин В3 5 мг Железо 6 мг Магний 550 мг Цинк 7 мг

Черноплодная рябина оказывает большое благотворное влияние при втрусха и воспалениях. Кроме того, она очищает организм от токсинов, поддерживает дыхательную систему, а также содержит витамины Е, К и из группы В. Самое главное, сок из черноплодной рябины можно пить в любое время года, но осенью мы будем особенно нуждаться в его защите.

Как приготовить сок для иммунитета?

Собранные ягоды черной рябины необходимо вымыть под проточной водой и высыпать в кастрюлю с толстым дном.

Добавьте туда же несколько листьев растения. Некоторые же для разнообразия добавляют листья вишни.

Залейте все водой из расчета литр воды на 1 кг ягод.

Доведите до кипения.

Соберите все ягоды в кастрюле, перелейте полученный сок, добавьте стакан сахара (на 1 кг черноплодной рябины) и сок половины лимона (можно заменить 1 чайной ложкой лимонной кислоты).

Поставьте все это снова на газ и помешивайте до полного растворения сахара. Разлейте сок по бутылкам и закатайте.

Пейте с удовольствием и пользой для организма!

Сок черноплодной рябины также принято смешивать с другими. Вы можете, например перед закаткой, смешать сок черноплодной рябины с яблочным в пропорции 1:1.

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