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Сок из этих "невкусных" ягод эксперты рекомендовали пить осенью всем белорусам. Как сделать напиток вкусным?

Сок из этих "невкусных" ягод эксперты рекомендовали пить осенью всем белорусам. Как сделать напиток вкусным?
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Эту ягоду, которая растет, если не в каждом, то уж точно через один огород, невозможно есть просто так. Вяжущая и терпкая, быстро вызовет аскомину. Но всё-таки черноплодная рябина очень полезна. А сделать из нее вкуснейший и очень полезный при простудах сок, оказывается, очень легко.

Черноплодная рябина (Aronia melanocarpa) происходит из Северной Америки, где она росла в дикой природе. В 18 веке арония была привезена в Европу и начала выращиваться как декоративное растение. В настоящее время черноплодная рябина широко используется как лекарственное и пищевое растение благодаря своему высокому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов.

Польза и вред черноплодной рябины

Кстати, черноплодная рябина не имеет известных вредных свойств для организма. Однако, как и любой другой продукт, его употребление должно быть умеренным и не приводить к перееданию. Также стоит учитывать индивидуальную непереносимость продукта у некоторых людей.

Черноплодную рябину в сыром виде очень сложно съесть много. Рот "свяжет" уже после первой горсти ягод
Черноплодную рябину в сыром виде очень сложно съесть много. Рот "свяжет" уже после первой горсти ягод

На самом деле, черноплодная рябина полна лучшего, что может предложить природа ослабленным осенью и зимой простудами организмам белорусов. Ее темные плоды, не очень вкусные в сыром виде, становятся настоящим лакомством после переработки их должным образом (например, в сок). Он получится вкусным, и вдобавок полным антиоксидантов, минералов и полифенолов. И поверьте, они творят чудеса в нашем организме.

Вещества в ягодах черной рябины:

Полезные веществаКоличество на 100 г
Белки30 г
Жиры50 г
Углеводы10 г
Витамин Е35 мг
Витамин В10,5 мг
Витамин В20,3 мг
Витамин В35 мг
Железо6 мг
Магний550 мг
Цинк7 мг

Черноплодная рябина оказывает большое благотворное влияние при втрусха и воспалениях. Кроме того, она очищает организм от токсинов, поддерживает дыхательную систему, а также содержит витамины Е, К и из группы В. Самое главное, сок из черноплодной рябины можно пить в любое время года, но осенью мы будем особенно нуждаться в его защите.

Как приготовить сок для иммунитета?

  • Собранные ягоды черной рябины необходимо вымыть под проточной водой и высыпать в кастрюлю с толстым дном.
  • Добавьте туда же несколько листьев растения. Некоторые же для разнообразия добавляют листья вишни.
  • Залейте все водой из расчета литр воды на 1 кг ягод.
  • Доведите до кипения.
  • Соберите все ягоды в кастрюле, перелейте полученный сок, добавьте стакан сахара (на 1 кг черноплодной рябины) и сок половины лимона (можно заменить 1 чайной ложкой лимонной кислоты).
  • Поставьте все это снова на газ и помешивайте до полного растворения сахара. Разлейте сок по бутылкам и закатайте.

Пейте с удовольствием и пользой для организма!

Сок черноплодной рябины также принято смешивать с другими. Вы можете, например перед закаткой, смешать сок черноплодной рябины с яблочным в пропорции 1:1.

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