«Под вино с помидоркой и дыней» – Белорусы оценили хамон, прошутто, тушенку из лося и колбасу с углем Made in Belarus

Опубликовано: 29.01.2024 18:59 , Обновлено: 29.01.2024

Дегустацию необычных белорусских продуктов решили устроить на портале Onliner. Приобрели хамон и прошутто от Гродненского мясокомбината, тушенку из лося, изготовленную в Калинковичах, и необычную черную колбасу «Бусидо» из Слонима. И поделились впечатлениями – от внешнего вида и вкуса.

Хамон «как у бабушки»

Начали тест со знаменитой испанской вкуснятины – хамона.

[info_b]Хамон – это традиционная испанская воздушно-сушеная ветчина, изготавливаемая из свиной задней ноги. Процесс приготовления длится несколько месяцев или даже годы, в течение которых мясо солится, вымешивается и подвергается воздушной сушке. Хамон обладает особым вкусом и ароматом и является популярным деликатесом в испанской кухне.[/info_b]

Настоящий испанский хамон в виде ломтиков можно найти в продаже в Беларуси. А несколько лет назад наш отечественный хамон начали производить на Гродненском мясокомбинате. Сравнили.

Дегустаторов впечатлила комплектация: в комплект к мясу входит ножик и деревянная подставка-конструктор. Продукт на нее нужно насадить, а потом ножиком тонко снимать мясо слоями.

Мнение 1: «Специфический продукт. За один раз с оливкой я могу съесть очень много слайсиков испанского хамона. А вот это мясо я бы ела с черным хлебом и помидорчиком».

Мнение 2: «Смотрится как кумпяк, который в деревне бабушка заготовила. Если нарезать это мясо эстетичнее, то и восприятие может быть другим. Предположу, что под вино и с дыней белорусский хамон получился бы неплохим, но этот микс еще нужно попробовать».

Мнение 3: «Больше похоже на полендвицу либо нарезку, которую можно купить в мясных отделах магазинов. Но это точно не испанский хамон».

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Прошутто – суше и приятнее

Перешли к дегустации белорусского варианта прошутто.

[info_b]Прошутто – это традиционная итальянская воздушно-сушеная ветчина, изготавливаемая из свиной ноги. Процесс приготовления прошутто также занимает несколько месяцев или даже больше года, в течение которых мясо солится, вымешивается и подвергается воздушной сушке. Прошутто имеет нежный вкус и аромат и очень популярно в Италии. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления закусок, сэндвичей, пасты и других блюд.[/info_b]

Мнение 1: «По визуалу похоже на предыдущее мясо, но все-таки суше и приятнее».

Мнение 2: «Серьезных отличий не заметила. Сюда нужна помидорка, лук — и вот тогда все будет очень органично и вкусно».

Тушенка – «по-флотски» в самый раз

Дегустаторы намеревались купить зубрятину. Но в недавно открывшемся в Минске торговом центре «Першы нацыянальны гандлевы дом», где продают только белорусское, ранее замеченную зубрятину разобрали. Поэтому остановились на мясе лося. Изготовили тушенку в Калинковичах по заказу местного лесхоза.

Мнение 1: «Внутри все симпатично, кусочков жира в банке немного. Вкус приятный. Как будто макароны по-флотски ем».

Мнение 2: «Я никогда специально тушенку не покупал, но эта мне понравилась. С макаронами зайдет в самый раз».

Мнение 3: «Соль вкус мяса все-таки перебивает…».

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«Бусидо» – черная колбаска

Четвертым объектом для дегустации стала колбаса с японским названием «Бусидо» от Слонимского мясокомбината. На упаковке – самурай, все как надо. Но дегустаторов привлек прежде всего цвет продукта. Колбаса окрашена в черный цвет, на поверхность выступают бордовые мясные кусочки. Почему колбаса получилась такой темной, ясно из состава: в него входят куриное филе, говядина, за цвет отвечает краситель Е153 – растительный уголь.

[info_b]Бусидо – это японский кодекс чести и морали, который был разработан воинским классом самураев в период средневековой Японии. Буквально «бусидо» можно перевести как «путь воина». Этот кодекс определял нормы поведения для самураев, включая честность, мужество, верность, самоконтроль, уважение к другим и преданность своему господину. Бусидо также включал в себя концепции самопожертвования и духовного развития. К колбасным изделиям исторически отношения не имеет.[/info_b]

Мнение 1: «Не знаю, внешне это изделие у меня не вызывает никакого интереса. Выглядит такая еда непривлекательно».

Мнение 2: «Если честно, ешь и не понимаешь, что в составе, хотя по продукту заметно, что мясо есть. Яркого вкуса я не почувствовала. Много такого, наверное, не съешь. Такую колбасу если и брать, то для того, чтобы удивить гостей. Но она нежирная. Возможно, тем, кто за правильное питание, она и подойдет».

Мнение 3: «Это необычный продукт. И внешне смотрится прикольно. Выглядит на десяточку, а вот на вкус – не мое. Любая еда черного цвета мне кажется странной, не вызывающей доверия. Это все-таки не цвет еды. И этот продукт тоже не вызвал у меня положительных эмоций. Кроме того, это, наверное, все-таки больше рулет, нежели колбаса».

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