«А олень с рогами был?» – Белорус рассказал, что добавляют в колбасу из оленины в Беловежской пуще

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2024 14:15 , Обновлено: 03.01.2024

Автор роликов в Тик-Токе Денис Марук побывал на границе Беловежской пущи, зашел в магазин у дороги рядом в деревней Каменюки, и увидел в продаже колбасу из оленины. Рассказал, что в нее добавляют. А еще – давно ли видели в продаже колбасу из зубра?

[info_b]Каменюки – агрогородок на севере Каменецкого района Брестской области, центр одноимённого сельсовета, административный центр Национального парка «Беловежская Пуща».[/info_b]

Автор снял на видео колбасу сырую и готовую к употреблению. Но в составе этой колбасы оказалась не только оленина.

«Так как олень достаточно суховат, туда добавляют еще и свинину», – сообщил Марук.

По цене автор ничего не сказал, но в кадре отчетливо виден ценник на готовую – 21 руб. 09 коп.

По словам автора, в магазине ему удалось узнать, что мясо зубра уже давно в колбасе не встречается.

В комментариях под видео люди высказались о вкусовых качествах колбасы из оленины. Некоторые – весьма категорично.

«А олень с рогами был или нет? Если с рогами, то лучше не употреблять…»

«Купи её и попробуй на вкус эту колбасу. Больше не захочешь».

«Да, как-то не хочется…»

«Надо было ещё пущанскую самогонку попробовать», посоветовали в комментариях (вероятно, имеется в виду местный алкогольный напиток – «Пущанский оригинальный». Для его изготовления используется родниковая вода, пшеница, третикале и ржаная мука – ред.).

Похвалили и саму торговую точку:

«Магазин супер. Там хлеб и пирожки очень вкусные».

Впрочем, как известно, о вкусах не спорят.

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