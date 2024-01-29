"Колбасой можно назвать что угодно" – Состав колбасы из белорусского магазина разделил TikTok на два лагеря

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Опубликовано: 29.01.2024 16:42 , Обновлено: 25.04.2025

Колбаса сырокопчёная от Гродненского мясокомбината вызвала горячие споры среди белорусов в соцсетях. Одна из покупательниц задалась вопросом на своей страничке в TikTok, может ли продукт, в составе которого на первом месте производитель указал вовсе не мясо, вообще называться колбасой. В комментариях зрители разделились на два лагеря.

“На первом месте - соевые гранулы и только потом - свинина и всё остальное. Читайте составы в магазине, не будьте как я”, - рассказала о своей покупке Анна Бруй, которая публикует в TikTok видео под ником vera_baby_by.

Однако в комментариях её недоумение по поводу “немясного” состава колбасы разделили не все. Многие отметили, что растительная соя в составе колбасных изделий - далеко не новый ингредиент, “абсолютно безвредный” и на вкус отрицательно не влияет, а “Гродненские колбасы очень вкусные”. Кто-то и вовсе с удивлением задался вопросом, есть ли в современных продуктах “что-то без сои или натуральное”. “100 сортов и все с добавками”, - отметил комментатор.

Впрочем, по словам другой зрительницы, “соя в колбасе не делает эту колбасу плохой”.

“Хотите чистого мяса - платите соответствующие суммы либо готовьте сами”, - отметила она.

Другой комментатор и вовсе отметил, что “колбасой можно назвать что угодно, даже человека”.

“Читайте ГОСТ!! Мясные колбасные изделия закладка мяса не менее 60%, мясо содержащие от 30% до 60% и мясо растительное от 5-30%. Так что всё нормально”, - разъяснил другой комментатор.

Впрочем, часть зрителей встала на сторону автора видео и заявила, что в этом случае “производитель должен писать”продукт, содержащий мясо"" на упаковке, а не называть свой продукт колбасой, вводя покупателей в заблуждение. Собственно, все претензии девушки сводились именно к названию продукта, а не к его составу как таковому.

Сколько мяса в сырокопченой колбасе? Узнали, чего не должно быть в составе качественной

Отметим, что ранее Телеграф рассказывал, сколько вообще мяса должно быть в составе сырокопченой колбасы, а также почему всё чаще в ней можно найти изолят соевого белка. Он может стоять на 4-5-й позиции в списке состава, что говорит о небольшом его содержании, а может — даже на первой! Что это такое и зачем его туда добавляют? Почему на таких колбасах не пишут, что они мясорастительные? Как влияет на вкус продукта и здоровье покупателей? Попытались разобраться.

Почему в белорусские колбасы все чаще добавляют «соевый изолят»? Вот как влияет на здоровье