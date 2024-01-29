"Колбасой можно назвать что угодно" – Состав колбасы из белорусского магазина разделил TikTok на два лагеря
Колбаса сырокопчёная от Гродненского мясокомбината вызвала горячие споры среди белорусов в соцсетях. Одна из покупательниц задалась вопросом на своей страничке в TikTok, может ли продукт, в составе которого на первом месте производитель указал вовсе не мясо, вообще называться колбасой. В комментариях зрители разделились на два лагеря.
“На первом месте - соевые гранулы и только потом - свинина и всё остальное. Читайте составы в магазине, не будьте как я”, - рассказала о своей покупке Анна Бруй, которая публикует в TikTok видео под ником vera_baby_by.
Однако в комментариях её недоумение по поводу “немясного” состава колбасы разделили не все. Многие отметили, что растительная соя в составе колбасных изделий - далеко не новый ингредиент, “абсолютно безвредный” и на вкус отрицательно не влияет, а “Гродненские колбасы очень вкусные”. Кто-то и вовсе с удивлением задался вопросом, есть ли в современных продуктах “что-то без сои или натуральное”. “100 сортов и все с добавками”, - отметил комментатор.
[link href=“https://www.tiktok.com/@vera_baby_by?refer=embed” title=“@vera_baby_by” target=“_blank” rel=“noopener”] @vera_baby_by [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0?refer=embed” title=“колбаса” target=“_blank” rel=“noopener”] #колбаса [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“гродно” target=“_blank” rel=“noopener”] #гродно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“разбор” target=“_blank” rel=“noopener”] #разбор [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82?refer=embed” title=“мясокомбинат” target=“_blank” rel=“noopener”] #мясокомбинат [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/BORN-FOR-THIS-6768726019651143682?refer=embed” title=”♬ BORN FOR THIS - Foxxi” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ BORN FOR THIS - Foxxi [/link]
Впрочем, по словам другой зрительницы, “соя в колбасе не делает эту колбасу плохой”.
“Хотите чистого мяса - платите соответствующие суммы либо готовьте сами”, - отметила она.
Другой комментатор и вовсе отметил, что “колбасой можно назвать что угодно, даже человека”.
“Читайте ГОСТ!! Мясные колбасные изделия закладка мяса не менее 60%, мясо содержащие от 30% до 60% и мясо растительное от 5-30%. Так что всё нормально”, - разъяснил другой комментатор.
Впрочем, часть зрителей встала на сторону автора видео и заявила, что в этом случае “производитель должен писать”продукт, содержащий мясо"" на упаковке, а не называть свой продукт колбасой, вводя покупателей в заблуждение. Собственно, все претензии девушки сводились именно к названию продукта, а не к его составу как таковому.
Сколько мяса в сырокопченой колбасе? Узнали, чего не должно быть в составе качественной
Отметим, что ранее Телеграф рассказывал, сколько вообще мяса должно быть в составе сырокопченой колбасы, а также почему всё чаще в ней можно найти изолят соевого белка. Он может стоять на 4-5-й позиции в списке состава, что говорит о небольшом его содержании, а может — даже на первой! Что это такое и зачем его туда добавляют? Почему на таких колбасах не пишут, что они мясорастительные? Как влияет на вкус продукта и здоровье покупателей? Попытались разобраться.
Почему в белорусские колбасы все чаще добавляют «соевый изолят»? Вот как влияет на здоровье