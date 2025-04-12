"Нужна крепкая психика" - Белорус пожаловался на упаковку гомельских конфет. Подписчики дали советы

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Опубликовано: 12.04.2025 11:19 , Обновлено: 14.04.2025

Один из пользователей видеоплатформы TikTok на днях выложил ролик, в котором пожаловался на упаковку шоколадных конфет производства гомельской кондитерской фабрики "Спартак". Не устроило мужчину то, как открывается пластиковая упаковка конфет. Пользователи соцсети дали свои советы автору.

Мужчина продемонстрировал кучу обёрток от шоколадных конфет “Алёнка” и “Аэрофлотские”, которые гомельский производитель сейчас упаковывает не в бумажные или фольгированные “фантики”, а в пластиковую обёртку. Она надёжно запаена автоматом так, чтобы исключить доступ посторонних микроорганизмов (и не очень “микро”, к примеру - личинок пищевой моли, которые так любят изделия из шоколада) к продукту - так, как это делают со многими шоколадками.

Однако, судя по комментариям под видео, с открытием такой надёжной упаковки у автора возникли некоторые проблемы. По его мнению, для создателей такой упаковки “греют отдельный котёл”.

“Так конфету завернули, что не открыть. Чтобы их открыть, нужна крепкая психика”, - заявил автор ролика.

[obnovleno_b]К слову, на фабрике “Спартак” уже прокомментировали для Telegraf.news ситуацию с упаковкой. Там объяснили, почему края стали прямыми, и пообещали вернуть зубчики.

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Некоторые комментаторы начали гадать, почему производитель перешёл с традиционной бумажной упаковки на пластиковую. Кто-то предположил, что она “дешевле” и проще в изготовлении, чем бумажная, кто-то - что так производитель пытается “ограничить доступ кислорода к химии” в продукте.

Впрочем, большинство зрителей, которые оставили свои комментарии под видео, не увидели в пластиковой упаковке никакой проблемы.

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“Всегда легко открывались”, - заявил один из них, а другой шутя назвал такую упаковку “тестом на дееспособность”.

Однако, по мнению автора ролика, сделать это тем, у кого “нет ногтей” (видимо, имеются ввиду всё же длинные ногти, а не ногти как таковые), просто невозможно.

На самом деле, чтобы открыть подобную упаковку обладателям короткого маникюра даже не обязательно бежать за ножницами. Обычно производитель специально делает на крае упаковки небольшую насечку - в этом месте и нужно разрывать её. А если такого надреза на упаковке нет, как правило, достаточно просто взять упаковку двумя руками за край по линии спайки, потянуть в разные стороны - и вуаля, упаковка открывается по ровненькой линии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца “Спартак” напугал всех любителей знаменитых конфет “Аэрофлотских”, заявив, что прекращает выпускать эту популярную марку. К счастью всех белорусских сладкоежек, сообщение, которое появилось в официальном Telegram-канале гомельского предприятия, оказалось всего лишь первоапрельской шуткой.

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