Гомельский "Спартак" объявил о прекращении выпуска знаменитых конфет. Что случилось?

Опубликовано: 01.04.2025 15:01 , Обновлено: 02.04.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" объявила 1 апреля о прекращении выпуска конфет "Аэрофлотских". Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале предприятия.

“Наша фабрика прекращает выпуск знаменитых «Аэрофлотских» конфет. Это значит, что больше не будет возможности насладиться их уникальным вкусом”, - [link href=“https://t.me/kfspartaklive/4916” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] в своем сообщении “Спартак”.

Причину этого решения там не назвали. “Спасибо, что были с нами и разделяли любовь к «Аэрофлотским» конфетам”, - добавили на предприятии.

[info_b]Впрочем, не исключено, что это сообщение - первоапрельская шутка. Однако на момент написания этой новости опровержение “Спартак” не публиковал. [/info_b]

Гомельский «Спартак» назвал шуткой новость о прекращении выпуска знаменитых конфет

На сайте предприятия пока [link href=“https://spartak.by/products/shtuchnye-konfety/10387/” target=“_blank” rel=“noopener”] есть [/link] информация о глазированных конфетах “Аэрофлотские”.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика «Спартак» выпустила лимитированную партию конфет с QR-кодом, который ведет на сказочные истории про налоги. В пресс-службе 20 декабря 2024-го объяснили, как это поможет детям “лучше понять налоговую систему и научить их управлять своими финансами”.

«Спартак» выпустил конфеты со «сказками» про налоги