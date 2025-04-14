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"Крепкая психика" не понадобится? Гомельский "Спартак" пообещал вернуть зубчики на упаковку своих конфет

"Крепкая психика" не понадобится? Гомельский "Спартак" пообещал вернуть зубчики на упаковку своих конфет
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Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" ответила на новость Telegraf.news, где белорус пожаловался на сложность с открытием упаковки конфет производителя. Представители компании пообещали вернуть привычные покупателю зубчики на упаковку.

Напомним, в опубликованном несколько дней назад ролике белорус показал упаковку конфет “Аленка” и “Аэрофлотские”, где на краях нет зубчиков. Потянув за них, можно было легко открыть изделие. «Так конфету завернули, что не открыть. Чтобы их открыть, нужна крепкая психика», — заявил тогда автор видео.

«Нужна крепкая психика» — Белорус пожаловался на упаковку гомельских конфет. Подписчики дали советы

Представители СП ОАО “Спартак” рассказали Telegraf.news, что для своих продуктов используют “различные типы упаковки”. “Наиболее практичной и экономичной признана упаковка в пленки типа «флоу-пак». Она позволяет лучше всего сохранить вкусовые качества продукта, обеспечить сохранность”, - пояснили на предприятии.

Так выглядит эта упаковка конфет с зубчиками
Так выглядит эта упаковка конфет с зубчиками

По информации “Спартака”, они много лет использовали “упаковку одного типа” без изменений. “В последнее время на некоторых видах нашей упаковки изменился вид поперечной обрезки торцевых швов, в частности на упаковке конфет мелкий корпус «Аленка», - продолжил производитель.

Он признал, что зубчики позволяли “легко разорвать упаковку типа “флоу-пак”, потянув их в разные стороны. В виде зубчиков края упаковки резало специальное оборудование, но оно, как сообщил “Спартак”, износилось, его заменили на “оборудование отечественного производства”. Так края упаковки стали прямыми.

“В ближайшее время возвращаемся к обрезке края упаковки в форме зубчиков и непременно порадуем потребителей любимыми видами конфет, которые открываются с легкостью”, - пообещал производитель.

Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” 2 апреля назвала “первоапрельской шуткой” новость о прекращении выпуска своих глазированных конфет “Аэрофлотские”. Напомним, 1 апреля об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

Гомельский «Спартак» назвал шуткой новость о прекращении выпуска знаменитых конфет

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