Никогда не покупайте лимоны с такой кожицей, если не хотите переплатить. На какие 4 признака смотреть?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.10.2024 13:39 , Обновлено: 24.10.2024

Лимон, богатый витамином С, - не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему рациону, особенно осенью. Его сок помогает пищеварению, повышает иммунитет и придает энергии. На кухне мы можем использовать лимон по-разному: добавлять его в чай, делать классический лимонад, оригинальные заправки для салатов или вкусные десерты. Однако для начала нужно выбрать правильные лимоны.

Какие лимоны лучше не покупать?

Кожура

Покупка лимонов с твердой кожурой влечет за собой лишние расходы. Такие лимоны тяжелее и, соответственно, больше весят, а значит, и цена их выше. Однако это совсем не соответствует качеству. Более толстая кожура означает не только меньше мякоти, но и меньше сока, а это самое главное. Если вы выберете лимоны с более тонкой кожурой, вы заплатите меньше и получите больше лимонного сока.

Цвет

Также стоит обратить внимание на их цвет - насыщенно желтые лимоны, как правило, самые сочные.

Мягкость

Однако не стоит покупать слишком мягкие и пористые лимоны.

Страна

Выбирая эти фрукты, также обращайте внимание на страну их происхождения - лимоны из Европы проводят меньше времени в пути, чем лимоны из Африки, а значит, их срывают с дерева уже более спелыми.

Всё еще выбрасываете лимонную кожуру? Эти 7 способов её применения заставят вас передумать

Как хранить лимоны, чтобы продлить их свежесть?

Если вы хотите, чтобы лимоны дольше сохраняли свою свежесть, положите их в холодильник. Хранить лимоны таким образом можно как целыми, так и нарезанными. Однако если лимон нарезан, предварительно заверните его в алюминиевую фольгу - это предотвратит его высыхание.

Другой способ - положить целые лимоны в миску с водой и поставить в холодильник. Вода предотвращает высыхание кожуры и продлевает свежесть фрукта. Кроме того, она служит «изоляцией» от воздуха, предотвращая появление плесени.

Зачем класть лимон в раковину? В Сети посоветовали делать так раз в 3 дня

Однако если вы собираетесь использовать лимон в течение двух дней - можно хранить его при комнатной температуре.

Также важно держать эти цитрусовые подальше от других фруктов. Лимоны выделяют этилен, который ускоряет созревание других фруктов. Поэтому лучше всего хранить их отдельно, вдали от бананов, яблок или авокадо.

Ранее Telegraf.news писал, что лимоны — это не только ценные для здоровья фрукты, но и источник различных мифов на кухне и дома. Как только их не используют. Вот и мы нашли идею, которая, на первый взгляд, вполне себе правдоподобна. А что на практике?

В Интернете советуют белорусам варить лимоны. Проверили, к чему это приводит