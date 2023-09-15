Зачем класть лимон в раковину? В Сети посоветовали делать так раз в 3 дня

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.09.2023 10:27 , Обновлено: 15.09.2023

У лимона есть множество применений на кухне. Одно из них — положить один ломтик этого фрукта в раковину. Возможно, это покажется вам странным, однако эффект может приятно удивить.

Кухонная раковина быстро загрязняется, и некоторые ее части очень трудно очистить без соответствующих средств. Например, в сливном отверстии часто скапливается налет, который не только выглядит некрасиво, но и может издавать неприятный запах.

Однако прежде чем покупать специализированные химические средства для борьбы с загрязнениями, попробуйте домашние средства.

Все, что вам нужно сделать, — это отрезать ломтик лимона и положить его в слив (предварительно стоит достать заглушку). Дело в том, что сок этого фрукта содержит мягкую кислоту, которая должна удалить накопившиеся загрязнения.

Более того, эфирные масла из кожуры избавятся от неприятных запахов.

Единственный недостаток этого трюка заключается в том, что необходимо часто менять дольки лимона. В соцсетях порекомендовали делать это каждые 2-3 дня, чтобы лимон в сливе не заплесневел. Ведь он будет постоянно контактировать с водой.

Как еще можно использовать лимон на кухне?

Ранее Телеграф писал, что лимон также можно привязать к кухонному крану.

Зачем привязывать лимон к кухонному крану? Эффект заметите всего спустя пару часов

А с помощью лимонного сока вы можете легко почистить микроволновую печь. При его разогреве будет образовываться пар, который удалит весь жир.

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке? Многие будут в шоке от эффекта