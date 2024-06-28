Никаких вареников и джема. Нашли 8 способов, что сделать с невероятным урожаем черники в этом году

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Опубликовано: 28.06.2024 10:04 , Обновлено: 10.07.2024

Многие белорусы в разгар черничного сезона устремились в леса чтобы заработать, а другие напротив, хотят собрать побольше черники для себя. Вот только срок жизни у ягоды не велик и можно столкнуться с дефицитом идей в вопросах как её употребить и заготовить. Предлагаем 8 способов заготовки и приготовления черники, которых вы могли не знать.

Несмотря на заморозки и риски остаться без черники в этом году, конец июня явил белорусам богатый урожай ягоды в лесах. Уже сейчас соцсети буквально кишат видеороликами с черничными отчётами из различных регионов, где каждый показал, что ягод в этом году вдосталь. Для кого-то сбор ягод в сезон - способ заработать, а некоторые стремятся запастись черникой для себя. Вот только как её сохранить?

Черничное варенье, черничный компот, вареники с черникой, заморозка черники. Чаще всего именно такая судьба ожидает излишки ягод, которые остались после похода в лес. Кажется, что диапазон идей с применением этой ягоды несколько ограничен, но это совсем не так. Черника может выступить не только в качестве полезной добавки к любимым десертам и блюдам, но и стать основным ингредиентов в их приготовлении. Не будем останавливаться на классических способах употребления черники и рассмотрим те, про которые вы могли не задумываться.

Сушеная черника

Сегодня сушка черники не столь популярна, как раньше. И напрасно. В таком виде она хорошо хранится и может служить для создания компота, киселя, соуса, выпечки и не только. Свежие ягоды стоит перебрать и, обмыв, откинуть на дуршлаг. Высушить чернику можно на солнце либо в сушилке. При искусственно сушке ягоду сперва подвяливают при температуре 40-45 С, а потом досушивают при 60-70С. Во время сушки периодически ягоды на подносе нужно встряхивать, чтобы ягоды высушивались равномерно.

Черничный сорбет

Перемелите чернику блендером с небольшим количеством сахара и лимонного сока, а затем заморозьте смесь. Черничный сорбет готов. Это замечательное угощение охладит в жару и порадует детей и взрослых.

Черничный соус

На основе черники можно приготовить великолепный соус к мясным блюдам. Варите горсть сушеных ягод черники в 1 столовой ложке бальзамического уксуса в течение 5–8 минут. При необходимости добавьте воду. Нарежьте лук-шалот и добавьте в соус; снимите с огня и подавайте к мясу. Лучше всего такой соус сочетается с утятиной, бараниной и дичью.

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Салат с черникой

Возможно вы будете удивлены, но черника может послужить отличной добавкой к салату и придаст ему нотки сладости и кислинки. Она хорошо сочетается с салатами со шпинатом, зеленью, сыром фета и орехами.

Черничное мороженое

Приготовить восхитительное домашнее мороженое совсем несложно и сделать это можно даже из замороженных ягод. Перемелите 300 гр. черники в пюре, взбейте миксером пол-литра жирных сливок, добавьте 380 мл сгущёнки и взбейте ещё раз. Влейте тоненькой струйкой черничное пюре и аккуратно перемешайте лопаткой. Разлейте смесь по формочкам и отправьте в морозилку на 5-6 часов. Подавайте слегка подтаявшим.

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Черничный смузи

Смешайте чернику с йогуртом, молоком или безмолочной альтернативой, чтобы получить питательный и вкусный смузи. Вы также можете добавить шпинат для придания зелени.

Черничный топпинг

Смешайте свежую чернику в миске с щепоткой сахара, цельными листьями мяты и небольшим количеством воды. Заморозьте в один слой на противне на 1-2 часа. Достаньте из морозилки и разомните вилкой. Подавайте поверх йогурта или гранолы.

Черничная пастила

Из черники можно приготовить полезное и простое угощение в духовке - пастилу. Вымытые ягоды измельчают в блендере, после чего добавляют сахар-песок (если сладости на ваш вкус достаточно, то можно не добавлять сахара)/ Далее получившуюся смесь нужно довести до кипения и поварить в кастрюле с толстым дном не более трёх минут. Остывшее пюре налейте на смазанную растительным маслом пергаментную бумагу на противнях слоем примерно в полсантиметра. Поместите противни в духовку, разогретую до 60-80 градусов, и сушите пастилу в течение 5-6 часов с приоткрытой дверцей, чтобы испарялась жидкость. Готовность пласта проверьте мягким надавливанием. Она не должна липнуть к рукам. Готовой пастиле нужно дать остыть, после чего нарезать на кусочки и посыпать сахарной пудрой. Замечательное угощение к чаю готово.

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