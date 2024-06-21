В 3 раза дешевле. Нашли, где в Беларуси продают голубику за 20 рублей вместо 60

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Опубликовано: 21.06.2024 18:42 , Обновлено: 10.07.2024

Ещё недавно мы писали о том, что на рынках начала появляться первая черника, малина и голубика. И если цены на первые две ягоды у многих уже не вызывают ужас, то с последней ситуация обстоит, мягко говоря, не очень. Из-за непредсказуемой погоды в этом году у многих продавцов голубику "побило" дождём и градом, а потому и цены на рынке соответствующие — не меньше 60 рублей за кило. Однако мы отыскали место, где сладкую и вкусную ягоду можно купить в 3 раза дешевле.

Так, на столичном Комаровском рынке один из продавцов предлагает приобрести килограмм голубики всего за 20 рублей. Да, это вам не клубника по 5 рублей, но и не за 60 ведь! По словам предпринимателя, ягода у него сладкая, но иногда попадается с кислинкой. Однако Виталий уверяет: дешевле на “Комаровке” точно не найдёте. Кстати, сдаём координаты: точка находится на 19 месте III сектора (I ряд).

“Комаровка разочаровала: постоянно стараются обмануть, постоянно. То, что на витрине, и то, что получишь — разные вещи совершенно”, — поделилась нелестным комментарием под роликом в Instagram одна из белорусок. Другая добавила:

“Вы, наверное, в Таборы не ездили: там всегда обман и голубика 26 рублей минимум”. И действительно, на рынке “Новый Лебяжий” ещё два дня назад ягоду продавали от 25 рублей и выше.

Ранее Telegraf.news писал, что Белкоопсоюз начал скупать у населения ягоды, грибы и овощи. Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности структуры Оксана Скиндер рассказала о ценах. По её словам, чернику скупают у белорусов по 6-8 рублей за один килограмм в зависимости от региона. За кило лисичек потребкооперации готовы предложить 6-10 рублей.

Лисички — до 10 рублей за кило. Белкоопсоюз назвал цены на закупку у белорусов ягод, грибов и овощей