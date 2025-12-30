Нет времени на новогодние салаты? Посмотрели цены магазинных "Оливье", "Шубы" и "Мимозы"

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Опубликовано: 30.12.2025 13:33 , Обновлено: 30.12.2025

Новый год многие называют не только главным семейным праздником года, но ещё и праздником живота. Но далеко не у всех есть возможность провести на кухне 30 и 31 декабря по несколько часов, чтобы своими руками приготовить и горячее, и закуски, и пару-тройку салатов для разнообразия. В конце концов, у многих 31 декабря - рабочий день, а завал в рабочих делах в конце года - это классика. Благо, для трудоголиков и тех, кто попросту не получает удовольствия от экспериментов у плиты, уже давно придумали кулинарию.

К 31 декабря этот отдел в магазинах заполняют традиционные “Оливье”, селёдка под “шубой”, “Мимоза” и прочие обязательные блюда новогоднего стола. Посмотрели цены на них в популярных торговых сетях.

Некоторые хозяйки начинают готовиться к праздничному столу ещё в начале декабря. К примеру, традиционный немецкий штоллен, без которого немыслимо Рождество в Германии, “созревает” 2–4 недели. Домашнюю сухую колбаску или вяленое мясо тоже придётся подержать в кладовке с месяц.

Но базовые блюда, разумеется, даже очень рациональным хозяйкам, у которых всё расписано и разложено по полочкам, придётся готовить накануне праздника - ведь на стол салатики хочется подать свеженькими, а мяско или птицу - с пылу с жару.

В общем, избежать предновогодней суеты не удастся ни тем, кто всё продумывает заранее, ни тем, кто откладывает всё на последний день. Облегчить себе жизнь можно, заглянув в кулинарию. Сегодня они не ограничиваются мясными полуфабрикатами, но предлагают и уже готовые блюда, которые останется только разогреть. А ещё - предлагают уже готовые салаты. И это настоящее спасение для тех, у кого времени на готовку - в обрез.

Цена вопроса?

Судя по предновогоднему ассортименту, многие белорусские торговые сети подготовились к празднику - найти классические для Нового года салаты можно на полках практически любого крупного торгового центра.

Оригинальнее всего к вопросу подошли, пожалуй, в ” Короне ”. Там покупателям предложили салаты, оформленные под торт - такой не стыдно поставить на праздничный стол прямо как есть.

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Насколько демократичны цены - судите сами (вес каждого - около килограмма, плюс-минус):

“Мимоза” - 20,9 рубля,

селёдка под “шубой” - 18,5 рубля,

“Гранатовый” с говядиной - 27,9 рубля,

“Пражский” с черносливом - 21,45 рубля,

салат-суши - 34 рубля.

В других торговых сетях цены оказались более доступными, хотя их форма и менее презентабельная - готовые салаты там продают в пластиковых контейнерах, из которых вам, наверняка, захочется их переложить в более подходящую празднику посуду. Ну, на это времени потребуется немного, в отличие от самого процесса нарезки многочисленных ингредиентов сложносочинённых новогодних салатов.

Так, кило “Шубы” в “Евроопте” можно купить за 12,49 рубля, а в сети Green - по 11,99 рубля (за упаковку весом 850 гр).

Цена салата “Оливье”, которого на полках “Короны” не нашлось, в “Евроопте” и Green оказалась одинаковой - 11,99 рубля. Правда, в первом случае цена - за кило, во втором - за упаковку меньшего веса (850 грамм).

Закупиться “Оливье” в Gippo выйдет чуть дороже - там салат продают по 14,99 рубля за кило.













Не только «под шубой». Этот салат с селёдкой легко сделать и он быстро исчезает со стола

Для сравнения, заказать готовые салаты из ресторана-бистро Lido, в котором есть своя доставка, выйдет чуть дороже:

кило ресторанной “Шубы” обойдётся чуть больше чем в 24 рубля,

кило “Оливье” - обойдётся почти в 31 рубль.









Кстати, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ещё в начале декабря рассчитали так называемый “индекс оливье”, который некоторые рассматривают как неофициальный маркер реальной инфляции. Посмотрели, как сильно изменились за год цены на продукты, без которых не приготовить одно из традиционных новогодних блюд советской эпохи.

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