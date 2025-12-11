Не только "под шубой". Этот салат с селёдкой легко сделать и он быстро исчезает со стола

Опубликовано: 11.12.2025 12:09 , Обновлено: 11.12.2025

Селёдка "под шубой" - один из традиционных салатов, которые, по мнению многих, просто обязан быть на новогоднем столе. Однако он достаточно "тяжёлый", поэтому зачастую в новогоднюю ночь к нему так никто и не притрагивается. Есть вариант обыграть селёдку на праздничном столе иначе, приготовит её по довольно простому рецепту - такой салат точно исчезнет со стола в числе первых.

Традиционная “шуба” - вещь довольно калорийная, несмотря на то, что в основе рецепта - рыба и овощи. Основной “вес” салату придаёт вареная картошка и заправка - в классическом рецепте это обычный майонез. В результате двухсотграммовая порция салата, заправленного майонезом, может потянуть на полноценный приём пищи - 484 калории.

В попытке сделать “шубу” менее калорийной, некоторые хозяйки смешивают майонез с греческим йогуртом. Но можно пойти по более простому пути и приготовить селёдку по традиционному немецкому рождественскому рецепту, заменив в нём вездесущий майонез на ароматный и лёгкий сливочный соус. Картошки в немецком салате, кстати, тоже нет. Вместо неё немцы традиционно используют в своём “красном салате из сельди” (Roter Heringssalat) довольно неожиданные для белорусского вкуса яблоки и маринованные огурцы.

Вот полный список ингредиентов для немецкой версии “шубы” под необычным сливочным соусом:

4 филе сельди в рассоле,

1 свекла,

1 яблоко,

4 маринованных огурца,

1 луковица,

30 мл сметаны жирностью не ниже 18%,

3 г тертого хрена,

3 г горчицы,

0,5 лайма/лимона,

2 г соли,

2 г сахара,

2 г свежемолотого перца,

для украшения - половина пучка шнитт-лука, половина пучка укропа.

Самое главное в этом салате - приготовить соус . Для этого в небольшой миске смешивают 2 столовые ложки сметаны с горчицей и хреном. Тщательно вымытый лимон или лайм натирают на мелкой тёрке - его цедру добавляют в соус. Приправляют свежемолотым перцем, щепоткой сахара и солью - соус готов.

Что касается главного ингредиента салата - селёдки - она не должна быть слишком солёной. Если вы купили филе сельди сильного посола, лучше её вымочить в течение суток - так вкус салата получится более нежным, а не резким.

Свой “красный салат”, в отличие от привычной белорусам “шубы”, немцы обычно не выкладывают слоями и не трут на тёрке - ингредиенты просто нарезают мелкими кубиками и смешивают в глубокой миске, как обычные овощные салаты. Считается, что так овощи лучше сохраняют свою хрустящую текстуру, а нежность и мягкость салату придаёт именно заправка.

Кстати, яблоки по традиционному рецепту даже не очищают от кожуры - обычно их просто тщательно вымывают, удаляют сердцевину с семечками и нарезают мелкими кубиками или тонкими дольками-полумесяцами. Нарезанное яблоко рекомендуют сбрызгивать соком лимона - так плод не потеряет свой свежий цвет.

Такими же мелкими кубиками нарезают отваренную свёклу, маринованные огурцы, мелко шинкуют лук. Вымоченное филе сельди также нарезают на мелкие кусочки, а затем смешивают все ингредиенты и заправляют соусом.

Салат вполне можно сразу же подавать на стол, но опытные хозяйки рекомендуют убрать его в холодильник минимум на 12 часов - так ингредиенты успеют хорошо пропитаться. Перед подачей салат можно украсить веточками укропа или мелко нашинкованным зелёным луком.

Так что этот рецепт, как и традиционный вариант “шубы”, вполне подойдёт для новогодних заготовок, о которых можно позаботиться заранее, чтобы не

Ранее Telegraf.news делился рецептами других несложных новогодних салатов, которые могут стать неплохой альтернативой традиционному “Оливье”.

Эти 6 салатов станут альтернативой «Оливье» на Новый год. Зачем заменять колбасу рыбой и чем поразит «Дракон»?