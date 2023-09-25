Налейте воду в стакан, добавьте яйцо и угостите друзей. Это блюдо никого не оставит равнодушным

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.09.2023 13:30 , Обновлено: 24.09.2023

На завтрак можно есть каши, яичницы, омлеты или фрукты. Но перебрав все рецепты, вы можете попробовать и такой необычный. Яйцо из стакана – идеальный вариант завтрака, а ещё - быстрого угощения для друзей. Как готовить блюдо?

Как приготовить яйцо в стакане?

Подготовьте стакан и блюдце. Налейте в стакан воду до 2/3 высоты.

Следующий шаг — добавить яйцо в воду. Здесь следует отметить две вещи. Яйцо должно быть комнатной температуры и свежее – это очень важно, ведь только в таком яйце белок плотный и прочно связан с желтком.

Зачем добавлять в кофе сырое яйцо? Узнали, как это делают шведы

Следующий важный шаг – аккуратно проткнуть яйцо, чтобы желток не расплавился – это предотвратит «взрыв» готового при разрезании.

Затем накройте стакан тарелкой и поставьте блюдо в микроволновую печь на минуту. По истечении этого времени белок должен застыть, а желток остаться жидким. Многие уже догадались, что речь идёт о быстром и простом способе приготвления яйца-пашот.

[info_b]Помните, что для приготовления пищи в микроволновой печи нельзя использовать металлические или эмалированные емкости. К безопасным для использования продуктам относятся: стекло и керамика.[/info_b]

Как подавать яйца-пашот?

Приготовленное таким образом яйцо на самом деле напоминает классическое яйцо-пашот. Однако приготовить яйцо-пашот традиционным способом – задача непростая, поэтому способ со стаканом и блюдцем подойдет, если у вас нет опыта приготовления такого вида блюд.

Можно ли есть вареные яйца с синевой вокруг желтка? Каждый белорус встречал такие в столовых

Подавайте яйцо-пашот, посыпав солью, свежемолотым перцем и зеленью, например, чесноком. Приготовленное таким образом, оно прекрасно сочетается с хрустящими ломтиками бекона и овощами. Самый популярный способ подачи яиц-пашот – это яйца Бенедикт, т. е. выложенные на тост с голландским соусом.

Ранее Телеграф сообщил, что есть несколько способов разбить яйцо. Однако у многих людей возникает ситуация, когда в миску или на сковороду попадает скорлупа. А некоторым не удается сохранить целым желток. Оказывается, есть суперпростой метод, который сделает возникновение обеих проблем маловероятным. Ни нож, ни другие предметы вам не понадобятся.

Как разбить яйцо, чтобы в него не попала скорлупа, а желток остался целым? Только не о миску и не ножом