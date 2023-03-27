Можно ли есть вареные яйца с синевой вокруг желтка? Каждый белорус встречал такие в столовых

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Опубликовано: 27.03.2023 16:12 , Обновлено: 06.09.2023

Очистив вареное яйцо, иногда можно заметить синевато-серую линию вокруг желтка. У многих белорусов возникает вопрос можно ли есть такое яйцо? Мало кто знает, откуда оно взялось и что означает.

Многие белорусы ошибочно принимают его за признак того, что яйцо испортилось. Но это не так.

Причина появления неказистого ободка очень проста – слишком долгая варка. Если варить яйца более 10 минут, происходит химическая реакция, в ходе которой из желтка выделяются сера и железо. Эти элементы образуют химическое соединение сульфид железа, которое характеризуется синим цветом.

Такое яйцо можно есть без опаски. Изменение цвета является лишь эстетическим дефектом, который портит визуальное впечатление. Это совершенно не влияет на вкус и не опасно для здоровья.

Сколько времени варить яйца вкрутую?

Долгая варка, кроме изменения цвета, имеет еще один минус – приводит к потере пищевой ценности. Впрочем, если вы не любитель яиц всмятку, ничто не мешает вам есть их, как и раньше. Яйца вкрутую должны вариться 7-8 минут после закипания воды. Это сделает желток солнечно-желтым. После приготовления залейте яйца холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Вы также можете добавить в кастрюлю 2-3 столовые ложки соли или несколько ломтиков лимона. Этот простой трюк облегчит вам удаление скорлупы позже. Пищевая сода, добавленная в воду, действует аналогичным образом.