Мясо еще никогда не было таким мягким. Просто добавьте 3 столовые ложки этого ингредиента в гуляш

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Опубликовано: 02.08.2024 13:14 , Обновлено: 02.08.2024

Мягкое, тающее во рту мясо - основа идеального гуляша и рагу, а также многих других мясных блюд. Однако долгое тушение не всегда помогает добиться нужной текстуры мяса. Познакомьтесь с одним ингредиентом, который сделает его идеально нежным.

Какое мясо выбрать для гуляша?

Гуляш - традиционное блюдо Центральной Европы, особенно популярное в Венгрии и Чехии, но которое также ценят в Беларуси, Украине, Польше и Словакии.

Это питательное блюдо, состоящее в основном из мяса и овощей, а также приправленное паприкой, которая придает ему характерный аромат.

Из овощей в гуляш добавляют:

лук;

перец;

помидоры;

картофель.

А самыми важными специями в гуляше являются паприка, тмин, чеснок и майоран. Однако важно помнить, что самая важная часть этого блюда - мясо.

Так какое же мясо выбрать для гуляша? Чаще всего это говядина, но иногда используют свинину, птицу или даже баранину.

Если вы решили тушить говядину, то лучше всего подойдет плечо, грудинка, корейка или нога. А из свинины для тушения лучше всего подойдет плечо или окорок.

Некоторые люди также готовят тушеное мясо с использованием потрохов птицы - сердец, печени или желудков. Они могут быть гарниром к другим видам мяса или основой гуляша.

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Что добавить в мясо, чтобы оно стало мягким?

Что бы вы ни решили приготовить - тушеное мясо птицы, говядину или свинину, - вы должны быть уверены, что ваше мясо будет таять во рту.

Лучший способ при готовке — использовать кислоту, которая расплавит белок, не даст сокам вытечь из мяса и сделает его идеально нежным. Сделать это очень просто - добавьте мясо на горячую сковороду и обжарьте с обеих сторон. После этого добавьте 3 столовые ложки яблочного уксуса, накройте сковороду, убавьте газ и подождите, пока запах уксуса перестанет быть заметным. И готово!

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Рецепт вкуснейшего классического гуляша

Традиционный говяжий гуляш с подливкой, приготовленный на сковороде, получается невероятно вкусным, аппетитным и сытным. Это замечательный вариант для обеда или ужина. Его можно подавать с любыми гарнирами на ваш выбор. Для приготовления воспользуйтесь надежным пошаговым рецептом.

Ингредиенты на 4 порции

Говядина — 500 гр.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — ½ шт.

Мука — 1 ст.л.

Томатная паста — 2 ст.л.

Зелень — 20 гр.

Соль — по вкусу.

Специи для говядины — по вкусу.

Масло растительное — для жарки.

Яблочный уксус — 3 столовый ложки.

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Способ приготовления

Сначала тщательно промойте говядину и нарежьте её небольшими равномерными кусочками. Затем выложите мясо на сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте говядину на сильном огне до изменения цвета. После этого добавьте измельчённый лук и продолжайте жарить вместе. Не забудьте добавить яблочный уксус для размягчения мяса.

Затем добавьте натёртую морковь, перемешайте и готовьте ещё пару минут.

Посыпьте всё мукой и быстро перемешайте. Через минуту добавьте томатную пасту.

Залейте мясо водой, доведите до кипения и тушите около часа.

В конце добавьте соль, специи и мелко нарезанную зелень.

Ваш традиционный говяжий гуляш с подливкой на сковороде готов. Подавайте на стол и наслаждайтесь!

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