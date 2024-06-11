В какой пропорции смешать свинину и говядину для фарша? Так котлеты точно получатся сочными и мягкими

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Опубликовано: 11.06.2024 12:46 , Обновлено: 11.06.2024

Как приготовить лучшие котлеты? Это кажется простым делом, однако многим трудно добиться идеальной консистенции и вкуса. Часто весь секрет может быть лишь в правильном соотношении говядины и свинины при приготовлении фарша. Хотя есть и другие маленькие хитрости, которые помогут добиться идеального результата.

Во-первых, чтобы котлеты получились сочными и ароматными, говядины должно быть на треть меньше, чем свинины. То есть, смешайте их в пропорции 1:2. Благодаря такому сочетанию котлеты получаются мягкими, не разваливаются при жарке и при этом сохраняют свою сочность.

При покупке мяса для фарша также следует также обращать внимание на его цвет. Идеальное мясо не должно быть сероватым или иметь перламутровый отблеск.

Также повара отмечают один важный ингредиент — лук, глазированный в сливочном масле. Он придаст котлетам вкус и неповторимый аромат.

Как приготовить вкуснейшие котлеты без мяса? Нашли идеальный для лета рецепт

Рецепт идеальных котлет

Ингредиенты:

300 г свинины;

200 г говядины;

1 луковица;

1 яйцо;

1/2 булочки;

100 мл молока;

30 мл газированной воды;

200 г панировочных сухарей;

1 ст. л. сливочного масла;

перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Замочите булочку в молоке, затем обжарьте нарезанный кубиками лук на сливочном масле.

Измельчите оба вида мяса и добавьте в миску вместе с яйцом, луком, размоченной и отжатой булочкой и газированной водой.

Приправьте перцем и солью и смешайте все ингредиенты в гладкую пасту.

Сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

Обжарьте котлеты в разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Что еще добавить к котлетам из фарша? Для невероятного вкуса вы можете добавить:

мелко нарезанную петрушку;

чеснок;

паприку;

щепотку перца чили или кайенского перца.

Ранее Telegraf.news писал, что иногда летом хочется изменить свои пищевые привычки и сделать выбор в пользу легких, полезных и в то же время необыкновенно вкусных блюд. Эти котлеты без мясного фарша превратят ваш летний ужин в настоящий праздник вкуса. Ешьте, наслаждайтесь и берегите свой кишечник.

Эти котлеты без фарша накормят всю семью не хуже, чем мясные. Что понадобится?