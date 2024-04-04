Замаринуйте свинину в этом продукте вместо молока. Отбивные получатся более нежными и сочными

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Опубликовано: 04.04.2024 12:28 , Обновлено: 04.04.2024

Свиные отбивные - это невероятно аппетитное блюдо, и у каждого есть свой способ его приготовления. Однако ключом к идеальному вкусу является маринад. Вместо того, чтобы вымачивать мясо в молоке, как это делают многие, используйте другой продукт. Нежными и вкусными свиными отбивными, приготовленными по этому рецепту, будут восхищаться все.

Чем заменить молоко?

Чтобы мясо было мягким и сочным, его следует обязательно замариновать. Многие вымачивают мясо в молоке и луке. Однако есть лучший продукт.

К свиной вырезке отлично подойдет йогурт. Натуральные бактерии, содержащиеся в нем, не повредят мясу, а лишь сделают отбивные невероятно нежными, ароматными и вкусными.

Ингредиенты

Вам понадобятся:

6 ломтиков свиной вырезки для отбивных (предварительно их стоит отбить);

ок. 500 мл натурального йогурта;

2 небольшие луковицы;

2 зубчика чеснока;

соль и перец.

Как замариновать свиные отбивные?

Начните, конечно же, с отбивания свиной вырезки. Лучше всего это делать через липкую пленку. Так мясо не будет прилипать к доске, а молоточек не будет разрывать волокна.

Нарежьте лук перьями, они не должны быть очень тонкими. Нарежьте чеснок. Слегка посолите и поперчите каждый кусок свиной вырезки.

Вотрите приправу в мясо и подготовьте миску. Выложите поочередно свиную вырезку и лук. Затем полейте все натуральным йогуртом. Накройте миску и поставьте в холодильник на ночь.

На следующий день достаньте свинину из маринада, но не вытирайте его. Однако удалите лук и чеснок.

Оставьте свинину на столе, пока она не станет комнатной температуры. Затем обмажьте ее, как обычно, — сначала в муке, затем во взбитом яйце и, наконец, в панировочных сухарях.

Обмазанные свиные отбивные обжарьте до золотистой корочки, лучше всего на сале. Но оливковое и подсолнечное масло также подойдут.

Приготовленные таким образом свиные отбивные порадуют вкусом с первой же секунды. С чем бы вы их ни подавали — они могут стать хитом на семейных ужинах.

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