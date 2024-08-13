Можно ли пить огуречный рассол? Эксперт рассказал, как он влияет на организм на самом деле

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Опубликовано: 13.08.2024 10:51 , Обновлено: 13.08.2024

После того как маринованные огурцы съедены, всегда остаётся рассол, которые некоторые употребляют в качестве напитка. Огуречный рассол - популярное в народе средство от похмелья, которое также любят пить, чтобы охладиться. Но так ли он полезен на самом деле? Клинический диетолог доктор Михал Вжосек рассказал, какими свойствами на самом деле наделена огуречная вода и чего следует опасаться, употребляя её в пищу.

Стоит признать, в процессе ферментации обычные огурцы превращаются в ещё более богатый кладезь полезных веществ.

Содержащиеся в них витамины группы В, а также магний, фосфор и калий благотворно влияют на состояние волос, кожи и ногтей. Кроме того, наличие молочной кислоты стимулирует развитие полезных бактерий в кишечнике, поддерживая процесс пищеварения и укрепляя иммунную систему.

Вода из маринованных огурцов, часто используемая в качестве домашнего средства от похмелья, также ценится за свои увлажняющие и электролитно-балансирующие свойства. Огуречный рассол способен снять симптомы изжоги и гастроэзофагеального рефлюкса, а наличие в нём витаминов группы В и молочной кислоты положительно влияет на работу нервной системы и может помочь снять головные боли.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества употребления маринованных огурцов и употребления их рассола, необходимо соблюдать осторожность, считает клинический диетолог доктор Михал Вжосек.

Он отметил, что содержащаяся в рассоле соль может привести к повышению артериального давления и, как следствие, стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

“Ингредиент плохо влияет на почки и вызывает задержку воды в организме”, - рассказал эксперт.

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В 100 мл огуречного рассола содержится около 2,5 г соли. Это высокий показатель, если принять во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым суточное потребление соли не должно превышать 5 г.

Стоит отметить, что в Беларуси в среднем потребляют 10 г соли в сутки, что вдвое превышает норму рекомендованную ВОЗ.

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Таким образом маринованные огурцы и вода из них могут принести много пользы для здоровья, но употреблять её стоит помнить в меру из-за высокого содержания соли.

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Как можно применить огуречный рассол?

Воду из-под маринованных огурцов можно широко использовать для приготовления многих блюд. Например, огуречный рассол может послужить для создания другого маринада или даже в качестве основы для салатной заправки.

Также он хорошо хорошо подходит в качестве маринада для мяса или даже как добавка к соусу, в котором тушатся кусочки или тушеные овощи.

Его можно подливать в супы, такие как щи или борщ, или приготовить рассольник с добавлением самих маринованных огурцов.

Кроме того, с добавлением огуречного рассола можно приготовить вкусное печенье.

Ранее Telegraf.news писал рассказывал такой рецепт.

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