Выливаете огуречный рассол? Зря. Вот где можно применить его с пользой
После употребления маринованных и консервированных огурцов остается не только пустая банка, но и рассол. Многие просто выливают его, однако это ошибка. Рассказываем, как и где применить эту жидкость.
Чтобы законсервировать огурцы, их заливают водой и добавляют соль и специи (такие как укроп, корень хрена, чеснок), а затем отставляют в сторону, чтобы начался естественный процесс брожения. В результате образуется молочная кислота.
Также можно замариновать огурцы водой с уксусом.
Многие выливают рассол, когда съедают все огурцы. Однако не все знают, что он также может быть полезен для здоровья. Кроме того, его можно использовать и в хозяйстве.
Чем полезен рассол?
Сок маринованных огурцов содержит молочную кислоту - природный пробиотик, который некоторые люди ошибочно ассоциируют с кислинкой в мышцах после тяжелой физической нагрузки. На самом деле закваска не имеет к этому никакого отношения. Молочная кислота, которая образуется при заквашивании не только огурцов, но и капусты, содержит в основном пробиотические бактерии.
Как подсчитал портал DOZ.co.uk, натуральные пробиотики, такие как огуречный сок, благотворно влияют на положительную микрофлору кишечника, бактериальный баланс и процесс пищеварения.
Маринованные огурцы и рассол - это еще и настоящая кладезь витаминов: А, С, Е, К, а также калия, кальция, фосфора, магния, натрия и клетчатки.
Однако некоторым людям следует быть осторожными. Огуречный рассол не рекомендуется употреблять людям с гипертонией, так как он содержит большое количество соли. Его также следует избегать людям, страдающим изжогой и повышенной кислотностью. Огурцы и рассолы усиливают выделение желудочного сока, что может усугубить проблему.
Как еще использовать жидкость?
Воду из-под маринованных огурцов можно использовать для приготовления другого маринада или даже в качестве основы для салатной заправки.
Она также хорошо подходит в качестве маринада для мяса или даже как добавка к соусу, в котором тушатся кусочки или тушеные овощи.
Ее можно подливать в супы, такие как щи или борщ, чтобы придать блюду более кислый вкус.
Огуречная вода также является настоящим сокровищем в веганской кулинарии. На ее основе можно приготовить веганский творог.
А еще огуречную воду можно использовать и в саду. Она отлично подходит для полива растений, предпочитающих кислый субстрат, таких как:
- верески;
- рододендроны;
- азалии;
- высокорослая черник;
- магнолии.
Печенье с огуречным рассолом
Кстати, те, кто любит экспериментировать на кузне, могут попробовать приготовить и печенье с огуречным рассолом.
Ингредиенты:
- огуречный рассол - 1 стакан;
- сахар - 1 стакан;
- мука - 3 стакана;
- подсолнечное масло - 100 мл;
- сода - 1 ч.л.
Смешайте сначала сухие ингредиенты, затем добавьте жидкие. Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут.
Спустя время раскатайте тесто, вырежьте по форме печенья. Запекайте в духовке 20 минут при 180°C.
Ранее Телеграф писал, что салаты всегда были незаменимой частью любого стола. И если вы хотите удивить своих родных или гостей новым необычным блюдом, то это блюдо из свеклы и маринованных огурцов станет настоящим королем обеда или ужина.
Этот салат из свеклы и маринованных огурцов станет королем стола. Что еще понадобится?