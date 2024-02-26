Выливаете огуречный рассол? Зря. Вот где можно применить его с пользой

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Опубликовано: 26.02.2024 14:23 , Обновлено: 26.02.2024

После употребления маринованных и консервированных огурцов остается не только пустая банка, но и рассол. Многие просто выливают его, однако это ошибка. Рассказываем, как и где применить эту жидкость.

Чтобы законсервировать огурцы, их заливают водой и добавляют соль и специи (такие как укроп, корень хрена, чеснок), а затем отставляют в сторону, чтобы начался естественный процесс брожения. В результате образуется молочная кислота.

Также можно замариновать огурцы водой с уксусом.

Многие выливают рассол, когда съедают все огурцы. Однако не все знают, что он также может быть полезен для здоровья. Кроме того, его можно использовать и в хозяйстве.

Чем полезен рассол?

Сок маринованных огурцов содержит молочную кислоту - природный пробиотик, который некоторые люди ошибочно ассоциируют с кислинкой в мышцах после тяжелой физической нагрузки. На самом деле закваска не имеет к этому никакого отношения. Молочная кислота, которая образуется при заквашивании не только огурцов, но и капусты, содержит в основном пробиотические бактерии.

Как подсчитал портал DOZ.co.uk, натуральные пробиотики, такие как огуречный сок, благотворно влияют на положительную микрофлору кишечника, бактериальный баланс и процесс пищеварения.

Маринованные огурцы и рассол - это еще и настоящая кладезь витаминов: А, С, Е, К, а также калия, кальция, фосфора, магния, натрия и клетчатки.

Однако некоторым людям следует быть осторожными. Огуречный рассол не рекомендуется употреблять людям с гипертонией, так как он содержит большое количество соли. Его также следует избегать людям, страдающим изжогой и повышенной кислотностью. Огурцы и рассолы усиливают выделение желудочного сока, что может усугубить проблему.

Как еще использовать жидкость?

Воду из-под маринованных огурцов можно использовать для приготовления другого маринада или даже в качестве основы для салатной заправки.

Она также хорошо подходит в качестве маринада для мяса или даже как добавка к соусу, в котором тушатся кусочки или тушеные овощи.

Ее можно подливать в супы, такие как щи или борщ, чтобы придать блюду более кислый вкус.

Огуречная вода также является настоящим сокровищем в веганской кулинарии. На ее основе можно приготовить веганский творог.

А еще огуречную воду можно использовать и в саду. Она отлично подходит для полива растений, предпочитающих кислый субстрат, таких как:

верески;

рододендроны;

азалии;

высокорослая черник;

магнолии.

Печенье с огуречным рассолом

Кстати, те, кто любит экспериментировать на кузне, могут попробовать приготовить и печенье с огуречным рассолом.

Ингредиенты:

огуречный рассол - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

мука - 3 стакана;

подсолнечное масло - 100 мл;

сода - 1 ч.л.

Смешайте сначала сухие ингредиенты, затем добавьте жидкие. Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Спустя время раскатайте тесто, вырежьте по форме печенья. Запекайте в духовке 20 минут при 180°C.

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Этот салат из свеклы и маринованных огурцов станет королем стола. Что еще понадобится?