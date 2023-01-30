Учёные рассказали, почему мыть мясо перед приготовлением опасно

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.01.2023 21:38 , Обновлено: 13.09.2023

Многие белорусы имеют как бы полезную привычку - мыть кусок свинины, говядины или курицы перед приготовлением. Но у этого обычая больше минусов, чем плюсов. Мало того, это даже рискованно.

Естественно, все думают, что таким образом очищают кусок мяса от бактерий и загрязнений. Однако озаботиться тем, насколько мясо чистое стоит ещё при покупке - осмотрев понравившийся кусок. А что касается бактерий, то промывание мяса лишь увеличивает активность бактерий и способствует их развитию на других поверхностях, куда они попадают во время мойки.

В министерстве сельского хозяйства США (USDA), где ещё и следят за санитарными правилами при приготовлении пищи рассказали, что бактерии, содержащиеся в соках из сырого мяса и птицы, могут распространяться на другие продукты, посуду и поверхности, что называется перекрёстным заражением . Исследования USDA показали, что мытье или полоскание мяса или птицы значительно увеличивает риск этого самого перекрестного заражения на кухне, что может вызвать пищевые отравления.

Мытье мяса и птицы для удаления грязи, слизи, жира или крови, возможно, было уместным десятилетия назад, когда многие забивали и готовили пищу самостоятельно. Однако современная система безопасности пищевых продуктов этого не требует. Мясо и птица очищаются во время обработки, поэтому в дальнейшей промывке нет необходимости.

[info_b]Кстати, никогда не используйте мыло (даже хозяйственное) или моющие средства для обработки продуктов из мяса или птицы. Они могут загрязнить вашу пищу химическими веществами и сделать ее небезопасной для употребления.[/info_b]

Само приготовление при правильной температуре (будь то жарка, запекание, готовка на пару, отваривание или приготовление на гриле) убивает микробы на мясе и птице, поэтому мыть эти продукты не просто рискованно, но и совершенно необязательно.

Как понять, что приготовили при правильной температуре?

Использование пищевого термометра - единственный надежный способ узнать, достигла ли ваша пища достаточно высокой температуры, чтобы уничтожить микробы, в том числе бактерии, вызывающие болезни пищевого происхождения.

Готовьте всю сырую говядину, свинину, баранину и телятину (стейки, жаркое и отбивные), доводя до минимальной внутренней температуры 63°C.

И для самых въедливых вот рекомендуемая температура приготовления мясных блюд: