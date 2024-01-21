Многие белорусы хранят неправильно? Пчеловод рассказал, где надо ставить банку с медом

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Опубликовано: 21.01.2024 16:02 , Обновлено: 21.01.2024

Многие белорусы считают, что мед - это продукт, который может храниться очень долго и не портиться. Обычно банку с ним ставят где-нибудь в кухонных шкафах, ящиках или на полках. Между тем оказывается, что это не обязательно хорошее место. Опытный пчеловод объяснил, где лучше хранить мед и правда ли, что это практически неубиваемый продукт.

Где хранить мед?

В аккаунте TikTok “Пчеловод из Вочокка”, который освещает жизнь пасечной фермы из этого польского города, пописчики.задали вопрос, можно ли хранить мед при комнатной температуре? Войцех Марговничи, который разводит пчел вместе со своей женой Агнешкой, решил ответить на вопрос и развеять сомнения.

Новость Телеграф

“Комнатная температура не очень подходит для хранения меда. Лучшая температура – ниже 18 градусов по Цельсию и очень часто эта информация есть на этикетках. Также скорее подойдёт дверца холодильника, кладовой или погреба, чем, например, кухонный шкаф”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@pszczelarz_z_wachocka?_t=8jDboRsFSOz&_r=1” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] пчеловод со стажем.

По его словам, хранить банку с медом в шкафу рядом с источником тепла, например, газовой плитой - идея плохая. «Пар от готовящейся пищи нагревает шкаф и мед внутри», — пояснил он. Войцех настаивает, что комнатная температура, конечно, не подходит для меда. Особенно, для такого вида меда, как рапсовый, золотарник, ранний, многоцветковый – у них есть тенденция бродить при повышенной температуре.

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Войцех рассказал, что если держать мед на дверце холодильника, там, где не слишком холодно (градусов 13-15 в зависимости от холодильника), даже если он собран слишком рано и в нем много воды, он не забродит.

Как мед может испортиться?

По словам опытного пчеловода, мед на самом деле может испортиться, хотя это и редкость. «У хорошего, ценного продукта очень большой срок годности”, - заявил Войцех. Однако, если мед забродит, то это легко определить: “Тогда вверху образуется пена и пахнет спиртом”.

Вторая ситуация касается длительного хранения меда и воздействия тепла. “Тогда в меде вырабатывается вещество под названием ГМФ, то есть гидроксиметилфурфурол, которое, по данным некоторых исследований, вредно для человека”, - пояснил пчеловод.

Новость Телеграф

Один из его подписчиков упомянул новости об археологах, которые нашли мед, собранный несколько тысяч лет назад, который до сих пор был пригоден для употребления в пищу. Пчеловод ответил, что тот факт, что никто не умер после того, как его съели, не означает, что он пригоден для употребления в пищу.

Что же такое гидроксиметилфурфурол (оксиметилфурфурол)?

Гидроксиметилфурфурол (ГМФ) - Это органическое соединение, образующееся в результате реакции дегидратации некоторых сахаров, главным образом фруктозы, которая, в свою очередь, является основным сахаром, содержащимся в меде.

Вещество образуется при разложении сахара под воздействием тепла и указывает на то, что мед подвергался нагреву. Его концентрацию в меде определяют, чтобы определить, не подвергался ли мед чрезмерной термической обработке при обработке. Это важно, поскольку ГМФ имеет две ипостаси и его влияние на наш организм неясно. С одной стороны, он считается антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами и обладающим противоаллергическими свойствами, но с другой — доказаны его мутагенные, канцерогенные и цитотоксические эффекты.

Ранее Телеграф писал, что мед по праву относят к одним из самых нескоропортящихся продуктов. Он может простоять в наших шкафах месяцы и даже годы. Но что, если мед стал покрываться непонятным белым пенообразным налетом? Наверняка многие белорусы не раз замечали такой сверху продукта. Разобрались, что это значит и можно ли такой есть.

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