«Коммунарка» выпустила конфеты не для детей. Что в составе?

Опубликовано: 21.02.2024 16:26 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика «Коммунарка» сообщила в своем Instagram и на сайте предприятия о выпуске новых конфет «Truffles dark». По всей видимости, эта сладость – для взрослых. Конечно, вы уже догадались: в составе – алкоголь. А что вообще по вкусу?

У «Коммунарки» есть конфетная линейка «Truffles». Новая сладость – оттуда. Как написали в Instagram предприятия, эти конфеты «Содержат еще больше какао-порошка и немного добавленного алкоголя. Как результат – насыщенный шоколадный вкус и умеренная сладость в каждой конфетке».

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Точный состав не расписали, но указали энергетическую ценность – 530 ккал. Пищевая ценность тоже впечатляющая: на 100 гр. продукта: белки – 8,5 гр., жиры – 35,0 гр., углеводы – 44,0 гр. Срок годности тоже серьезный – 12 месяцев (алкоголь – хороший консервант).

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Ранее Телеграф рассказывал, что конфеты с алкоголем придумали более ста лет назад, и они до сих пор остаются довольно популярными. Можно ли опьянеть, съев несколько штук этих сладостей, настоящий ли внутри спирт и как правильно их выбрать? И стоит ли есть такие конфеты водителям?

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