Без сахара, но с грибами. Могилевское предприятие выпустило необычные конфеты

Опубликовано: 20.01.2024 10:18 , Обновлено: 20.01.2024

Могилевский производитель молочной продукции – компания «Бабушкина крынка» – выпустил конфетные новинки из сухого молока, и в ряду новых вкусов есть конфеты с грибами.

Серии сладостей называется «Энергия молока». В линейку включили пять вкусов, один из них довольно необычный: «молоко», «банан», «малина», «кокос» и «грибы» .

Полный состав не указан, но примечательно, что в других конфетах этой серии – «банана», «малины» и «кокосы» – написано «со вкусом». А вот в этих – конкретно: «с грибами».

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Производитель сообщил, что содержание сухого молока в конфетах – не менее 50%. Массовая доля жира – 0,3% и совсем нет сахара. И что конфеты можно употреблять как леденцы или жевать.

В продаже новинку мы пока не нашли.

Ранее Телеграф писал, что столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила о запуске в продажу особой сезонной новинки — “целебных конфет с облепихой”. Узнали, сколько стоит сладость, которую производитель рекомендовал есть в разгар сезона простуд, и стоит ли ею заменять лекарства.

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