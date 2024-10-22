Эти 2 ошибки при квашении могут испортить всю партию капусты. Запомните правило 1:20

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Опубликовано: 22.10.2024 10:59 , Обновлено: 15.11.2024

Квашеную капусту стоит есть осенью практически всем. Трудно найти другой такой полезный, вкусный и ароматный продукт. Неудивительно, что все больше людей хотят сами засолить капусту, как это делали наши мамы и бабушки. Однако две ошибки могут испортить всю капусту, поэтому будьте внимательны при засолке.

Квашеная капуста - настоящий кладезь витаминов и питательных веществ и прекрасная поддержка здоровой микрофлоры кишечника.

Засолить капусту самостоятельно несложно. Покупая овощ для квашения, ищите красивые и здоровые экземпляры с белой компактной головкой. Лучше всего подходят поздние сорта.

Также обращайте внимание на ключевой ингредиент при квашении капусты. Он должен отвечать одному простому условию. Речь идет о соли.

Так, при квашении всегда используйте обычную, а не йодированную соль! Именно она делает возможным соление и ферментацию.

Второе важное правило - использовать правильное количество соли. Считается, что на 1 кг капусты нужно добавить около 20 г, или столовую ложку соли с горкой (это и есть правило 1:20). Не меньше и не больше. Этого достаточно, чтобы миссия по приготовлению квашеной капусты прошла успешно.

А еще приправьте квашеную капусту пряностями, лавровым листом, семенами тмина. Можно также добавить натертую на крупной терке морковь, чтобы придать блюду больше разнообразия.

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Как мариновать капусту?

Сам процесс маринования очень прост. Необходимо тщательно очистить капусту от некрасивых испорченных листьев и земли. Затем разрежьте ее на мелкие кусочки и тонко нашинкуйте.

Если вы хотите добавить морковь, вымойте и очистите овощ и натрите его на крупной терке.

Смешайте вместе капусту, морковь и специи: кумин, лавровый лист и пряности.

Квасите капусту в бочке, каменной кастрюле или ведре - важно, чтобы тара была идеально чистой и ошпаренной, иначе легко получить плесень.

Уложите капусту слоями и присыпьте каждый слой солью. Лучше всего тщательно отбивать каждый слой деревянной ложкой, чтобы капуста пустила много сока.

Если вы маринуете небольшое количество капусты, например, 1 кг для текущих нужд, можете сразу смешать все ингредиенты с солью и взбить в кастрюле.

Не забудьте оставить свободное место сверху кастрюли, независимо от того, насколько велика ваша засолка, - капуста пустит сок во время брожения и сильно поднимется.

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Как определить, что капуста испорчена?

Чаще всего виной испорченной капусты нарушение пропорций и добавление слишком большого или слишком малого количества соли.

Когда капуста начинает портиться, вы легко узнаете это: она приобретает некрасивый серый цвет и начинает издавать неприятный запах.

В этом случае вам, к сожалению, придется выбросить всю квашеную капусту - ничего хорошего из этого эксперимента не выйдет. Придется попробовать еще раз.

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