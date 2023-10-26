Поставьте миску с этим в холодильник поближе к овощам. Вот почему так полезно делать всем

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Опубликовано: 26.10.2023 13:38 , Обновлено: 26.10.2023

Овощи в холодильнике чаще всего хранятся в специальном ящике, но не все знают, что существует хитрость, позволяющая продлить их свежесть. Достаточно использовать один продукт, и срок годности овощей увеличится.

Мы часто покупаем продукты впрок, чтобы не бегать время от времени в магазин, но в случае с овощами наша предусмотрительность может оказаться не очень хорошей идеей. Хотя мы храним их в холодильнике, нужно помнить, что даже при более низкой температуре они могут испортиться. Как же это предотвратить?

Достаточно поставить в ящик для овощей миску с солью. Идея, возможно, покажется странной, но она действительно работает. Соль — прекрасный абсорбент, она поглощает избыток влаги из холодильника, в результате чего овощи не так быстро портятся и дольше остаются свежими, пишет Gazeta.pl.

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А как избавиться от неприятного запаха в холодильнике?

Кстати, когда овощи в холодильнике начинают портиться, из него начинает исходить неприятный запах. Как предотвратить это? Сначала тщательно вымойте холодильник и ящик для овощей, а затем приготовьте самодельный поглотитель запаха.

Насыпьте в миску три столовые ложки кофе и добавьте чайную ложку корицы. Перемешайте ингредиенты и поставьте миску на полку. Уже через несколько часов вы заметите разницу.

Кофе впитает неприятный запах, а корица придаст ароматный пряный запах. Смесь следует менять не реже одного раза в 3 недели.

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