Сколько можно хранить сливочное масло без холодильника? Это знание перевернет жизнь многих белорусов

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Опубликовано: 17.04.2023 09:17 , Обновлено: 14.11.2024

Сливочное масло — это молочный продукт, поэтому для многих людей очевидно, что его следует хранить только в холодильнике. Но так ли это на самом деле? Сомнения на этот счет развеяла диетолог и эксперт по безопасности продуктов питания Брай Белл.

Сливочное масло — один из самых популярных продуктов питания. Его делают исключительно из молока и молочных продуктов. Как правило, оно должно содержать не менее 80% молочного жира. Но допускается производство продукта и с более низким содержанием молочного жира (это должно быть указано на упаковке).

Обязательно ли сливочное масло хранить в холодильнике? И да, и нет. Домашнее масло, изготовленное из свежего непастеризованного молока или сливок, определенно должно лежать в холодильнике. Иначе оно быстро испортится, так как при комнатной температуре бактерии растут быстрее.

А вот масло, которое мы покупаем в магазинах, производят из пастеризованного молока. Это означает, что оно в значительной степени устойчиво к росту бактерий. То есть нет необходимости хранить его в холодильнике.

«Масло, хранящееся при комнатной температуре, можно смело употреблять в пищу. Оно не портится так быстро, как другие молочные продукты при комнатной температуре, благодаря низкому содержанию углеводов и белков, которые являются предпочтительным источником питания для плесени и бактерий», — объяснила Брай Белл, диетолог и эксперт по безопасности продуктов питания сайта Allrecipes.com

Как хранить сливочное масло при комнатной температуре?

Однако стоит отметить несколько важных моментов, касающихся хранения сливочного масла вне холодильника. Правильные условия хранения этого продукта очень важны для того, чтобы избежать размножения вредных бактерий и сохранить его вкус и текстуру. Во-первых, этот продукт не будет оставаться свежим бесконечно.

Если вы употребляете масло редко, все же безопаснее храните его в холодильнике. С другой стороны, если вы сможете использовать пачку за 7 дней, она может спокойно находится и в комнате.

Если вы решили хранить сливочное масло при комнатной температуре, его следует положить в непрозрачный контейнер и поместить в темное место, куда не попадает солнечный свет.

Прогоркнет ли сливочное масло, зависит именно от таких факторов, как доступ света, кислорода и влаги. Температура не должна превышать 20 градусов, поэтому лучше не хранить сливочное масло вне холодильника, например, летом.

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