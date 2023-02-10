Зачем класть сахар в холодильник? Это избавит от популярной проблемы

Опубликовано: 10.02.2023 14:26 , Обновлено: 15.11.2024

Сахар следует хранить в сухом и прохладном месте, вдали от сильно пахнущих продуктов. Он легко может стоять при комнатной температуре в бумажном пакете. Но зачем класть сахар в холодильник? Причина может вас удивить.

Будет ли сахар дольше хранится в холодильнике? Вообще нет. Он будет, наоборот, быстро начнет слипаться и может пахнуть другой едой.

Так зачем тогда класть его в холодильник? Потому что этот способ не про сахар, а про другие продукты.

Оказывается, несколько кубиков (или ложек) сахара в холодильнике будут действовать как поглотитель влаги и запаха. Благодаря им другие продукты надолго останутся свежими и вкусными. Это эффективное домашнее средство для уменьшения роста микроорганизмов, предотвращающее порчу продуктов.