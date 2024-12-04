Когда белорусам квасить капусту в декабре 2024? Выберите эти 2 дня, чтобы сделать её хрустящей

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Опубликовано: 04.12.2024 13:20 , Обновлено: 04.12.2024

Квашеная капуста — продукт, без которого в зимний сезон не мыслят свой рацион многие белорусы. Кто-то предпочитает закупаться квашением в магазине, но, как известно, вкуснее всего этот продукт получается, если приготовить его самостоятельно. Если правильно выбрать овощ, соблюсти технологию и выбрать удачный день, квашеная капуста получится по-настоящему идеальной. Рассказываем, какие дни в декабре выделить для её приготовления лучше.

Приготовление квашеной капусты в зимний сезон, пожалуй, можно назвать идеальным временем для этого продукта. В декабре на прилавках магазинов как раз продают позднюю белокочанную капусту, которая лучше всего подходит для квашения.

Подойдёт любая белокочанная капуста, но если наткнётесь на сорта «Либератор» и «Новотон», берите их. Это идеальный вариант для маринования. Кочаны выбирайте спелые, крупные и плотные. Эти факторы наряду с правильной методикой приготовления будут гарантией того, что на вашем столе окажется вкусный и полезный продукт.

Если вы хотите, чтобы капуста получилась ещё и хрустящей, то можете попробовать воспользоваться лунным календарём. Астрологи полагают, что если выбрать правильный день, то качества и вкус продукта получится максимально подогнать под свои предпочтения.

Какие дни для квашения капусты в декабре лучшие в 2024 году?

Практика использования лунного календаря при квашении капусты может помочь сделать продукт максимально вкусным, полагают астрологи. Считается, что фазы луны оказывают влияние на качество готового продукта: в убывающую луну капуста не будет хрустящей, а в период роста — наоборот.

Астрологи рекомендуют квасить капусту на 5 и 6 день после новолуния. Таким образом, самые удачные дни для этого в декабре 2024 года — 6 и 7 числа.

Также благоприятными днями считаются 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 декабря.

Что касается неблагоприятных дней для квашения капусты в декабре 2024 года, то астрологи советуют избегать заготовок в дни полнолуний и новолуний, так как эти периоды могут негативно сказаться на вкусе маринованных или соленых продуктов, придавая им горечь или мягкость.

Неблагоприятные дни для квашения капусты в декабре: 1, 2, а также с 15 по 30 число.

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Почему стоит есть квашеную капусту в декабре?

В период нехватки свежих овощей, употребление квашеной капусты успешно восполнит недостаток целого ряда витаминов.

Так, этот продукт является богатым источником витаминов К1 и С, а также железа, фолиевой кислоты, марганца, меди и калия. Он также содержит полезные пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечной флоры.

Еще одним неоспоримым достоинством квашеной капусты является высокое содержание клетчатки и антиоксидантов , которые борются со свободными радикалами. Это может помочь снизить риск возникновения хронических заболеваний.

Кроме того, квашеная капуста отличается низкой калорийностью , но при этом долго сохраняет чувство насыщения, что делает её отличным диетическим вариантом.

А ещё она прекрасно дополняет множество блюд. Например, с её добавлением можно готовить щи, бигос, винегрет, котлеты, запеканки и многое другое.

К слову, ранее Telegraf.news делился некоторыми особенными рецептами приготовления квашеной капусты. Так, вы можете приготовить “золотую” квашеную капусту по ссылке ниже.

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Помните, что, как и любой другой продукт в употреблении квашеной капусты стоит знать меру. Ранее рассказывали, сколько можно есть её в день, чтобы не столкнуться с побочным эффектом.

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