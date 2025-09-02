Когда белорусам квасить капусту в 2025-м? Список благоприятных дней на осень

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Опубликовано: 02.09.2025 12:31 , Обновлено: 02.09.2025

Квашеная капуста — настоящий суперпродукт для организма. Она не только вкусная, но и полезная. Многие белорусы задаются вопросом - когда начинать ее солить, квасить или мариновать? Журналисты Telegraf.news посмотрели лучшие даты на осень и подобрали советы.

Чем полезна квашеная капуста?

Почему квашеную капусту можно назвать суперфудом? Во-первых, она богата кальцием, железом, магнием и витаминами. А процесс ферментации способствует образованию пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему.

Кроме того, калорийность квашеной капусты составляет 19 ккал на 100 грамм продукта.

Однако много есть ее все равно не стоит из-за высокого содержания соли. Врачи советуют ограничиться 10-60 граммами в день (1-6 столовых ложек).

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Подробнее о пользе рассказывал известный в странах СНГ врач Дмитрий Комаровский.

Когда правильно квасить капусту осенью?

Вкус квашеной капусты зависит прежде всего, от самой капусты. Для квашения подходят только полностью созревшие, светлые кочаны позднеспелой капусты. Если капуста не дозрела, её листья будут тёмно-зелёными. Такая капуста недостаточно сочная, в ней слишком мало сахара для хорошего брожения.

Перед квашением попробуйте лист капусты — если он горький, такая капуста для квашения точно не подходит.

Обычно начинают квасить капусту в октябре-ноябре, когда урожай достигает своего пика. Но и в сентябре уже можно это делать, если кочаны не молодые.

Кстати, ещё один компонент, который необходимо тщательно выбирать, — это соль. Йодированная для ферментации не подходит. Йод замедляет ферментацию молочной кислот, а также затемняет листья капусты и делает их мягкими.

Для ферментации выбирайте каменную соль средней твёрдости.

А еще нужно знать, что алюминиевая тара не подходит для квашеной капусты. Капуста приобретёт металлический привкус, потемнеет и станет безвкусной.

Благоприятные дни для квашения и маринования капусты по лунному календарю

Многие белорусские хозяйки и хозяева, которые тщательно следят за датами квашения по лунному календарю, знают, что ни в коем случае нельзя заготавливать капусту во время новолуния, полнолуния и убывающей луны. Считается, что в это время капуста может плохо бродить или быстро портиться.

[inf] Тем не менее убывающая Луна, особенно с 10-го по 24-й день, считается благоприятным периодом для сбора урожая, в том числе квашения и соления.[/inf]

А вот лучшим временем для квашения капусты называют 5-й или 6-й день после новолуния. Лунный знак также имеет значение. Наилучшие результаты маринования достигаются, когда Луна находится в Тельце, Скорпионе, Козероге или Овне — эти знаки считаются «благоприятными» для маринования.

Исходя из этого, самые благоприятные ( лучшие и неплохие) дни для квашения капусты:

в сентябре — 23- 24 сентября (растущая Луна в Весах и Скорпионе), 25-27 сентября (5,6 лунный день; растущая Луна в Скорпионе), 28-29 сентября (растущая; в Стрельце и Козероге), 30 сентября - (первая четверть, Луна в Козероге)

(растущая Луна в Весах и Скорпионе), (5,6 лунный день; растущая Луна в Скорпионе), 28-29 сентября (растущая; в Стрельце и Козероге), 30 сентября - (первая четверть, Луна в Козероге) в октябре — 1 октября (растущая; в Козероге и Водолее); 2-5 октября (растущая; в Водолее и Рыбах), 22- 25 октября (растущая; в Стрельце), 26-27 октября (5,6 лунный день; растущая Луна в Стрельце и Козероге), 27-31 октября (растущая, в Козероге, Водолее и Рыбах).

(растущая; в Стрельце), (5,6 лунный день; растущая Луна в Стрельце и Козероге), 27-31 октября (растущая, в Козероге, Водолее и Рыбах). в ноябре — 1-3 ноября (растущая, в Рыбах и Овне), 21- 24 ноября (растущая в Стрельце и Козероге), 25-26 ноября (5,6 лунный день; растущая Луна в Козероге и Водолее), 27-30 ноября (растущая; в Водолее, Рыбах и Овне).

[infb]Кстати, согласно приметам, на качество капусты влияют также дни недели. Так, лучшими для готовки считаются:

понедельник;

вторник;

четверг;

воскресенье.

Кроме того, есть мнение, что настроение также влияет на результат: если вы раздражены или грустите, квашеная капуста может получиться горькой и неприятной на вкус. Но если вы в хорошем настроении, квашеная капуста особенно вкусна и полезна.[/infb]

Сколько соли нужно в капусту?

На каждый килограмм свежей капусты рекомендуется добавлять около 25 граммов соли (примерно одну столовую ложку, без горки).

Это оптимальное количество способствует активной деятельности молочнокислых бактерий, которые способствуют процессу брожения.

Сколько соли нужно при квашении капусты? Узнали правильные пропорции

Также можно добавлять сахар для вкуса, но это не обязательно.

Простой рецепт квашеной капусты с морковкой

Вот простейший рецепт, который собрал на YouTube 1,5 млн просмотров.

Вам понадобится:

Капуста - 2,5-3 кг;

Соль - 3 ч.л. (по вкусу);

Морковь - 1 шт.

Ранее Telegraf.news писал, как приготовить «золотую» квашеную капусту. Добавив некоторые специи вы сможете не только сделать вкус продукта более интересным, но и приумножите его пользу.

Как приготовить «золотую» квашеную капусту? Добавьте эти 2 приправы — и не пожалеете