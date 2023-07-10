Эту жидкость назвали новым заменителем навоза. Как белорусам удобрять ей огороды?

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Опубликовано: 10.07.2023 09:57 , Обновлено: 05.09.2023

Все белорусы знают, что выращивание на огороде растений – это в первую очередь забота о хороших условиях для их развития. И поэтому по весне не желают навоза в надежде на обильный урожай. Однако есть способ обойтись от какашек животных, но при этом вырастить крепкие томаты, огурцы и картошку. Плюс им удобно пользоваться прямо летом. Для этого понадобится компостный чай.

Что такое компостный чай?

Белорусы очень ценят экологические решения и стараются использовать безотходные методы (вот и навоз тут как раз подходит). Томаты и огурцы “без химии” - так заядлые огородники объясняют свое, иногда даже нездоровое, желание что-то вырастить на даче или в деревне.

Что ж, компостный чай тут весьма пригодится. Это не что иное, как вода, обогащенная органическим компостом. Те, кто им начал пользоваться, были приятно удивлены полученным результатом. Теперь мы делимся этим секретным рецептом и с вами. Он очень прост в приготовлении и вы обязательно с ним справитесь.

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Как приготовить чай из компоста?

Его приготовление занимает несколько часов, но от вас потребуется всего минут 10-15.

Ингредиенты:

10 литров воды,

5 стаканов полностью обработанного и разложившегося компоста.

Вам также понадобятся ведро, лопата, фильтр, пульверизатор.

Пошаговая подготовка:

насыпать в ведро компост,

налейте ведро воды (лучше всего подойдет дождевая),

аккуратно перемешайте все это дело,

Поставьте ведро в затененное место, чтобы раствор немного отстоялся.

[Info_b]Важно! Если оставить ведро на солнце, то в компостном чае будут развиваться бактерии. Так что тенистое место будет лучше.[/Info_b]

Время подготовки настоя зависит от температуры на улице. Если она выше +15 градусов по Цельсию, компостный чай настаивается 12-36 часов. Имейте в виду, что чем ниже температура, тем дольше время заваривания. Поэтому, если ставите раствор на ночь, помните, что температура опускается в темное время суток до +8. А значит раствору понадобится больше времени.

По истечении отведенного времени процедите через марлю настой и выбросьте остатки в мусорное ведро.

Если ваш раствор получился не очень темным, то разбавлять его не нужно. В противном случае обязательно разбавьте его водой в пропорции 1:3. Наконец, налейте настой в пульверизатор и сразу же используйте его для опрыскивания растений, так как “чай” быстро теряет питательные вещества и выветривается. Хранить его можно 4-5 дней.

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