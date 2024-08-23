Как выбрать качественные макароны? Вот на какие 3 вещи обращают внимание итальянцы

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Опубликовано: 23.08.2024 16:49 , Обновлено: 23.08.2024

Магазинные полки полнятся макаронами самой разнообразной формы и цвета. На первый взгляд может показаться, что они отличаются только ценой, но это не так. Как выбрать качественные макароны? Есть 3 фактора, на которые обязательно стоит обратить внимание при покупке.

Макароны - очень популярный в рационе белорусов продукт. Они являются прекрасной гарниром, а также выступают в качестве основного ингредиента для создания таких известных блюд, например, как карбонара или лазанья.

Однако не всегда макароны получаются одинаково вкусными. Проблема может крыться не только в ошибках приготовления, но в и исходном качестве продукта.

Как из всего многообразия пасты на полках выбрать лучшую? Стоит знать основные моменты, на которые обращают внимание все итальянцы. Зная 3 основных признака отличных макарон, вы больше не купите некачественный продукт.

Обратите внимание на цвет

Первым признаком качественных макарон является их цвет. Когда вы посмотрите в магазине на различные виды спагетти, рожков и пружинок, то обязательно заметите различия в их цветах, и это неслучайно.

Некоторые макароны имеют светлый нежный оттенок, а другие — интенсивно-жёлтый. Яркий жёлтый цвет макарон вовсе не говорит о наличии яичных желтков, как полагают некоторые. На первый взгляд такие макароны выглядят аппетитнее, но обычно такой признак говорит об их более низком качестве.

Насыщенный жёлтый цвет пасты, указывает на то, что её сушили при очень высокой температуре. Из-за этого после приготовления макарон можно заметить лёгкую горчинку. Более светлые бледно-жёлтые макароны высушены естественным путем, поэтому они, безусловно, будет иметь лучший вкус и текстуру.

В то же время не стоит отдавать предпочтение слишком бледным макаронам. Такой оттенок говорит о том, что они были приготовлены на основе обычной белой пшеничной муки.

Правильные макароны слегка желтоватые, это признак того, что они изготовлены из муки из твердых сортов пшеницы, которую используют в оригинальной итальянской кухне.

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Текстура

Еще одним показателем хороших макарон является их текстура. Если вы внимательно посмотрите на разные макароны, то увидите, что некоторые из них имеют слегка шершавую поверхность, а другие совершенно гладкие.

Вопреки ожиданиям, идеально ровные спагетти или перья - не лучший выбор. Идеально ровная поверхность макарон не позволит макаронам “подружиться” с различными соусами. Кроме того, текстура макарон показатель того как были приготовлены макароны. Шероховатая текстура - признак того, что макароны была изготовлены ​​в бронзовых штампах - традиционной итальянской технике, которая используется уже много лет. Так что присматривайтесь к макаронам в коробочках или упаковках внимательнее и постарайтесь выбрать слегка шероховатые. Вам точно не придётся жалеть о таком решении при готовке.

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Время варки

Ещё одним говорящим о качестве макарон признаком является время их готовки. Выбирая в магазине упаковку любимыми спагетти или пружинками, обратите внимание на время термической обработки, указанное на оборотной стороне.

Если производитель хвастается, что лапша будет готова через 3-4 минуты, к сожалению, это вовсе не преимущество, а явный тревожный сигнал.

По-настоящему качественные макароны с хорошими ингредиентами всегда требует гораздо больше времени приготовления, хотя конкретное количество минут выделить сложно, поскольку всё зависит от сорта лапши. Например, узкие и тонкие спагетти нужно варить около 7 минут, а короткие, такие как “перья”, — около 10 минут.

Готовя макароны, лучше всего следовать инструкциям на упаковке, а также следить за лапшой и постоянно проверять ее консистенцию, чтобы не переварить.

[info_b]Качество макарон сильно варьируется в зависимости от производителя и ингредиентов. Лучшие макароны сделаны из твёрдых сортов пшеницы, которые отличаются повышенным содержанием клейковины в зерне.Лучше всего готовить макароны «аль денте», то есть немного недоваренными, чтобы они сохраняли больше питательных веществ.[/info_b]

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