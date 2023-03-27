Что значит появление темных пятен на макаронах? В белорусских магазинах такие встречаются часто

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Опубликовано: 27.03.2023 10:20 , Обновлено: 27.03.2023

Так иногда случается, что после варки на макаронах появляются темные пятна, хотя при покупке в магазине их не было видно. Разобрались, откуда они берутся и почему плесень тут ни при чем. Стоит ли белорусам есть такое блюдо, или лучше просто выбросить?

Понятно, что некоторые химические процессы, происходящие в нашей пище, могут быть опасны. Другие - хоть и не повредят нам, но могут негативно сказаться на внешнем виде, столь важном в случае с приемом пищи. Давно известно, что ешь не только ртом, но и глазами. Макарон это правило касается особенно.

Что означают черные точки на макаронах?

Черные точки на свареных макаронах, вероятно, встречаются чаще, чем мы думаем. Однако они настолько малы, что мы их просто не всегда замечаем. Макароны с черными пятнами не вредны и не ядовиты, хотя, вероятно, сделаны из муки неподходящего качества. Их появление связано со способом приготовления макаронных изделий на заводах, а точнее с помолом пшеницы твердых сортов.

С одной стороны, такие черные точки - признак, что производитель использовал муку именно из твердых сортов пшеницы и это остатки от оболочек зерна. Это хороший признак, сам по себе. Но вот то, что на заводе не озаботились тщательной очисткой муки, - это свидетельство безалаберного отношения производителя или стремления удешевить продукт.

Но в пищу такие изделия вполне годятся и даже полезны. Впрочем, о ценности их для здоровья мы расскажем чуть ниже.

А что если макароны полностью темные?

На белорусских полках, особенно в магазинах низких цен, стали появляться макароны в огромных экономных пачках, но странного, очень темного, почти коричневого или серого цвета. Это явный признак того, что при производстве таких изделий использовали муку из мягких сортов пшеницы. Естественно, такие макароны тоже можно есть. Но при варке они будут норовить слипнуться в один ком, да и сами по себе будут слизкими. Помните такие в школьных столовых?

Как отличить макароны из твердых сортов пшеницы от других?

Иногда спагетти и рожки из мягких сортов пшеницы на прилавках магазинов смотрятся также красиво, как и из твердых. Однако при варке все равно проявляются свою сущность - разваливаются и склеиваются.

Чтобы отличить в магазине хорошие макароны, стоит искать на упаковке одну букву. Рядом с составом производители обязаны писать группу макаронных изделий, которая обозначается одной буквы:

Группа А - макароны из муки только твердых сортов пшеницы,

Группа Б – изделия из мягкой стекловидной пшеницы,

Группа В – из хлебопекарной муки.

Также на пачках макарон из твердых сортов пшеницы пишут такие слова: durum, «пшеница твердых сортов» или semolina di grano duro.

Почему макароны из твердых сортов полезнее?

Все дело в том, что такие изделия являются, на самом деле, диетическим продуктом. У них достаточно низкий гликемический индекс, а значит, они на продолжительное время насыщают и утоляют чувство голода. И наоборот, ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы может привести к набору веса и сахарному диабету, утверждает врач-диетолог Елена Соломатина. По словам эксперта, такие спагетти или рожки практически не содержат полезных веществ и в них много крахмала.