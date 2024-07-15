Как сварить вкусное варенье без сахара? Понадобится всего три ингредиента

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Опубликовано: 15.07.2024 13:57 , Обновлено: 15.07.2024

Середина лета — отличное время для приготовления вкусного варенья. Например, из черники, которая как раз созревает на кустах. Но не все знают, что ягоды можно не подслащивать, при этом лакомство не потеряет свой невероятный вкус. Как приготовить черничное варенье без добавления сахара? Рецепт очень прост.

Черника идеально подходит для консервирования. Благодаря ее природной сладости нет необходимости засыпать их сахаром. Боитесь, что без этой добавки у вас не получится нужной консистенции варенья? Зря. Пектин, содержащийся в чернике, отлично справится с желированием ягод.

Как приготовить черничное варенье? Вам понадобится всего 3 ингредиента

Черничный джем без сахара может стать вкусным и полезным дополнением к блинчикам, бутербродам или йогурту. Приготовив его дома, вы избежите многих искусственных добавок, которые можно найти в покупных продуктах. Если вы используете природную силу ягод, нет необходимости добавлять какие-либо желирующие вещества. Для приготовления 10 баночек объемом 250 мл вам потребуется:

3 кг черники;

выжатый сок одного лимона;

2 яблока.

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[info_b]Если вы не хотите собирать чернику самостоятельно, ее очень просто купить. Например, на рынке. Так, в Беларуси цены стартовали от 4 рублей за килограмм.

Лимоны можно найти по 6 белорусских рулей за килограмм. То есть, один 100-граммовый фрукт можно купить за 60 копеек.

Яблоки продают по 4-5 рублей за килограмм (на рынке дешевле). Получается, 2 магазинных яблока (весом в 120 грамм) будут стоить примерно 1-1,20 рубля.

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Способ приготовления

Вымойте чернику, просушите и удалите все листья и плодоножки. Очистите и натрите яблоки на крупной терке. Поместите чернику и лимонный сок в большую кастрюлю и варите на среднем огне, периодически помешивая. Когда они начнут выделять сок, уменьшите мощность конфорки и варите жидкость в течение двух часов.

Если по истечении этого времени консистенция будет слишком жидкой, увеличьте время приготовления. Когда джем будет готов, разлейте его горячим в стерилизованные банки.

Быстро закрутите крышки и поставьте банки вверх дном. Держите их в таком положении около 15 минут, после чего переверните и оставьте до полного остывания.

[info_b]Прежде чем разложить варенье по банкам, попробуйте его на вкус. Возможно, вам не понравится вариант без сахара, и придется добавить немного меда или другого подсластителя.[/info_b]

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Как хранить чернику?

Если вы хотите заморозить чернику, вам нужно придерживаться нескольких основных правил. Многие не моют плоды перед тем, как положить их в морозилку, но в случае с черникой это стоит сделать.

Просто пересыпьте ягоды в сито и промойте под проточной водой. Затем выложите чернику на бумажное полотенце и дайте ей полностью высохнуть.

Чтобы фрукты не слиплись в контейнере, их нужно предварительно заморозить. Разложите их на противне, застеленном бумагой для выпечки, и поставьте в морозильную камеру на 3 часа.

По истечении этого времени пересыпьте их в пакет с завязками или контейнер и положите в ящик морозильной камеры. Так вы сможете хранить их до года.

Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы в разгар черничного сезона устремились в леса чтобы заработать, а другие напротив, хотят собрать побольше черники для себя. Вот только срок жизни у ягоды не велик и можно столкнуться с дефицитом идей в вопросах как её употребить и заготовить. Предлагаем 8 способов заготовки и приготовления черники, которых вы могли не знать.

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