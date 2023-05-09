Как белорусам сделать веганский бекон? Этот простейший рецепт произвел фурор в Европе

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Опубликовано: 09.05.2023 12:09 , Обновлено: 09.05.2023

В основе веганской кулинарии лежит изобретательность. Естественная потребность людей в мясе заставляет веганов проявлять чудеса фантазии, чтобы обмануть организм. Иногда это приводит к очень вкусным результатам. Вот вам способ сделать бекон из ... бананов, который уже получил название "Бананакон".

Рецепт бекона из банановой кожуры - на самом деле что-то невероятное и действительно… вкусное. Мы не знаем точно, появился ли “бананакон” или бекон из банановой кожуры впервые на TikTok или в кухонном разделе британской газеты The Guardian . В любом случае, важно то, что рецепт веганского бекона произвел настоящий фурор в сети.

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Том Хант — шеф-повар и автор британских газет. Именно он назвал веганским хитом бекон из банановой кожуры , появление которого прошлым летом на Rock Oyster Festival вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников постной кухни. Однако есть признаки того, что подобный рецепт появился в TikTok ещё раньше. В 2021 году его опубликовала в своем профиле некая Белла Хернс .

Мы не будем спрашивать, кто настоящий автор “бананакона”. Тем не менее, мы хотим процитировать действительные замечания Тома Ханта об этом блюде.

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Рецепт “бананакона”

Если вы уже испытываете искушение приготовить веганский бекон, то не стесняйтесь покупать спелые бананы с крупными коричневыми пятнами на кожуре. Это гарантия сладости и сочности.

Ингредиенты:

2 банановые кожуры,

1/2 чайной ложки копченой паприки,

2 чайные ложки кленового сиропа,

1 чайная ложка соевого соуса,

черный перец,

масло для жарки.

Чтобы сделать бекон из банановой кожуры, удалите жесткие стебли с верхней части банановой кожуры. Ложкой также соскребите мякоть изнутри.

Смешайте копченую паприку, кленовый сироп (можно заменить медом), соевый соус и большое количество черного перца.

Залейте приготовленным таким образом маринадом банановые кожуры и оставьте минимум на несколько часов. Затем немного просушите банановую кожуру.

Разогрейте сковородку, налейте масла. Обжаривать следует по 3 минуты с каждой стороны. Когда на беконе появятся пузырьки, блюдо готово.

Обязательно ешьте их сразу после жарки – тогда они самые вкусные. Приятного аппетита!

Ранее Телеграф писал, что бананы полезны и вкусны, в этом нет никаких сомнений. Есть только одно «но».

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