Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими
Если вы хотите идеальные картофельные драники, хрустящие снаружи и мягкие внутри, достаточно добавить всего одну чайную ложку этого продукта. Он наверняка есть у вас дома.
Некоторые люди знают, что драники, приготовленные с пищевой содой, не темнеют, благодаря чему отлично смотрятся на тарелке.
Однако красивый золотистый цвет блинов — не единственное преимущество использования пищевой соды. Благодаря этому популярному продукту блины получаются невероятно хрустящими, сохраняя при этом мягкую середину.
У каждого дома есть пищевая сода, так почему бы не попробовать приготовить блины с ней?
Рецепт драников с содой
Ингредиенты:
- 6 больших картофелин;
- 1 луковица;
- 4 ст. л. муки;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 1 чайная ложка картофельного крахмала;
- масло;
- соль, перец.
Очистите и натрите на терке картофель и лук.
Слейте воду с картофельной массы, затем добавьте пищевую соду, крахмал, муку и яйцо, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.
Ложкой выкладывайте тесто на сковороду с горячим маслом.
Обжаривайте по несколько минут с каждой стороны.
Готово!
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