Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими

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Опубликовано: 27.10.2022 16:06 , Обновлено: 17.08.2023

Если вы хотите идеальные картофельные драники, хрустящие снаружи и мягкие внутри, достаточно добавить всего одну чайную ложку этого продукта. Он наверняка есть у вас дома.

Некоторые люди знают, что драники, приготовленные с пищевой содой, не темнеют, благодаря чему отлично смотрятся на тарелке.

Однако красивый золотистый цвет блинов — не единственное преимущество использования пищевой соды. Благодаря этому популярному продукту блины получаются невероятно хрустящими, сохраняя при этом мягкую середину.

У каждого дома есть пищевая сода, так почему бы не попробовать приготовить блины с ней?

Рецепт драников с содой

Ингредиенты:

6 больших картофелин;

1 луковица;

4 ст. л. муки;

1 яйцо;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка картофельного крахмала;

масло;

соль, перец.

Очистите и натрите на терке картофель и лук.

Слейте воду с картофельной массы, затем добавьте пищевую соду, крахмал, муку и яйцо, приправьте по вкусу и тщательно перемешайте.

Ложкой выкладывайте тесто на сковороду с горячим маслом.

Обжаривайте по несколько минут с каждой стороны.

Готово!

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