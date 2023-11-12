Как правильно разогреть котлеты? Забудьте про СВЧ и сковородки

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Опубликовано: 12.11.2023 21:05 , Обновлено: 12.11.2023

Котлеты, наверняка, любимое блюдо у многих белорусов. Тем чаще случается, что готовят их с большим запасом. В итоге несъеденные попадают в холодильник. И все бы ничего, но самые вкусные котлеты именно те, что попали в тарелку прямо со сковороды, когда панировка еще хрустящая, а внутри они сочные.

После разогрева в СВЧ или на сковороде котлеты, однако теряют свою сочность и хрустящую корочку. Часто внутри они становятся резиновыми и безвкусными.

Зачем добавлять в котлеты творог? Дело не в экономии

Некоторые белорусы пытаются бросить котлеты для разогрева на сковороду. Это, конечно, лучше, чем разогревать в микроволновой печи, но приходится использовать масло, которые впитается панировкой. В итоге котлеты станут похожи на губку, напитанную чрезмерным количеством жира.

Так как же правильно разогревать котлеты? Лучше всего использовать духовку, а именно поместить их на противень. Затем поставьте туда минимум на 15 минут, пока котлеты не станут теплыми. Панировка будет хрустящей, а мясо мягким и нежным. Все просто!

Какой должна быть правильная панировка котлет?

Кстати, правильная панировка не просто делает блюдо вкусным, но и влияет на возможность вернуть котлетам вкус и текстуру во время разогрева после холодильника.

Конечно, молотые хлебные сухари - это классика. Однако, есть и другие способы сделать котлеты с хрустящей корочкой. Всё-таки обвалять кусочки мяса в сухарях – это вкусно, но калорийно. Людей, соблюдающих диету, этот факт может не устраивать, поэтому стоит поискать более здоровую альтернативу.

Одним из вариантов является использование пшеничных хлопьев, которые повысят содержание в блюде витамина B, белка и клетчатки. Даже если вы не экономите калории, стоит задуматься о таком простом изменении.

Ещё одним вариантом может стать - использование кукурузных хлопьев. Лучше всего покупать те, которые не содержат сахара и имеют минимальное количество ингредиентов. Просто покрошите их на небольшие кусочки и обмажьте котлеты так, чтобы они были полностью покрыты желтой панировкой. Лучше всего такоц ингредиент использовать для куриных котлет.

Ранее Телеграф писал, что котлеты могут быть разные — из мясного, куриного или рыбного фарша. Традиционно туда добавляют яйцо, хлеб или картошку. Также бывают котлеты из гречки. Последние считаются классикой украинской кухни. Нашли рецепт, как их приготовить.

Как приготовить котлеты из гречки. А мясо понадобится?

А ещё мы нашли простой рецепт котлет, который был популярен у польских домохозяек 30 лет назад и который можно без труда повторить на любой белорусской кухне. Основным ингредиентом этого рецепта стала недорогая и популярная у белорусов вареная колбаса – мортаделла

Как белорусам сделать котлеты из недорогой и популярной колбасы? Нашли старый польский рецепт