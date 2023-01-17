Как приготовить котлеты из гречки. А мясо понадобится?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.01.2023 16:36 , Обновлено: 11.09.2023

Котлеты могут быть разные — из мясного, куриного или рыбного фарша. Традиционно туда добавляют яйцо, хлеб или картошку. Также бывают котлеты из гречки. Последние считаются классикой украинской кухни. Нашли рецепт, как их приготовить.

Котлеты с гречкой называются гречаниками. Их можно жарить на сковороде или тушить в соусе.

Кулинары признают, что блюдо необычное, но хвалят за мягкость, сочность и аппетитную корочку.

И хоть по названию кажется, что гречка там главный ингредиент, мясо все же понадобится. Хотя обычно пропорции зависят от ваших предпочтений.

Мы же предлагаем вам рецепт, по которому готовят сами украинцы.

Вам понадобятся:

700 г фарша (например, куриного);

225 г сухой гречки (или 650г вареной);

1 луковица;

2 яйца;

50г панировочных сухарей;

соль;

перец;

сушеный чеснок;

20 г растительного масла для жарки.

Отдельно для соуса нужно:

500 мл томатного сока;

150 г лук;

2ст. л. томатной пасты;

соль;

перец;

острый перец;

зелень для подачи.

Смешайте в однородную массу фарш, лук, вареную гречку, соль, перец, сушеный чеснок и разбитые яйца.

Вылепите среднего размера гречаники, обваляйте их в сухарях.

В большую кастрюлю влейте масло, и на ней обжарьте котлеты по 2-3мин с каждой стороны, до золотистости. Выложите гречаники.

На оставшемся масле обжарьте лук (3 мин.) и влейте томатный сок. Это сочетание сделает соус очень вкусным.

Как только масса начнет кипеть — забросьте все гречаники в кастрюлю и готовьте под крышкой около 15 минут. По готовности присыпьте рубленой зеленью.

Для лучшего понимания, как готовить котлеты, можете посмотреть видео.